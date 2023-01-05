بهذه العلامات.. اكتشف الرسائل المشبوهة على واتساب

تعد شعبية تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هي الأكبر بين التطبيقات الأخرى، حيث يفوق عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم عالميا، ويشهد التطبيق منذ فترة زيادة كبيرة في عدد الرسائل غير المرغوب فيها، والتي تحمل في الغالب محتوى ضار وروابط خبيثة يمكنها اختراق المستخدمين عند الضغط عليها.

وذكرت صحيفة Indian Express أن الرسائل العشوائية أو تلك الغير مرغوب فيها قد سببت عدد كبير من المشكلات للمستخدمين خلال الفترة الماضية، حيث استخدمها الهاكرز كحيلة لاختراق المستخدمين، ولكن هناك عدد من العلامات التي يمكن من خلالها اكتشاف مثل هذه الرسائل:

كيفية التعرف على الرسائل العشوائية في واتساب

أرقام غير معروفة

وأسهل طريقة للتعرف على الرسائل غير المرغوب فيها على واتساب هي التحقق مما إذا كان الرقم الذي تم ارساله في الرسائل النصية موجودًا في جهات الاتصال الخاصة بك، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فغالبًا ما يكون محتوى غير مرغوب فيه.

الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر

وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يصل البريد العشوائي من الأشخاص الموجودين بالفعل في جهات الاتصال الخاصة بك، حيث قد يكون هذا في شكل شائعات ورسائل فيروسية وأخبار مزيفة.

وإذا كانت الرسالة تحمل التصنيف “Forwarded many times” أو "تمت إعادة التوجيه عدة مرات" في الجزء العلوي ، فمن المحتمل أن تكون رسالة غير مرغوب فيها ومن المهم التأكد من شرعية المعلومات الواردة فيها.

روابط مشبوهة

وليس من المستغرب أن واتساب مليء بالمحتالين والهاكرز، حيث إذا كنت تثق في مرسل غير معروف لسبب ما ، ومن الأفضل عدم فتح الروابط من المعلومات المجهولة على الإطلاق لأنها غالبًا ما تكون مصممة لسرقة بياناتك والتفاصيل المصرفية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

طلبات تسجيل الدخول

لا تستخدم مواقع الويب والتطبيقات الأصلية بشكل عام رمز التحقق OTP من واتساب وطلبات تسجيل الدخول واستعادة كلمة المرور وغيره، لذلك إذا تلقيت نصًا مشبوهًا متعلقًا بالأمان على النظام الأساسي يطلب منك تسجيل الدخول ، فيجب عليك الانتباه لكونه احتيال.

البريد العشوائي من الشركات

يستخدم العديد من الأشخاص أرقام هواتفهم بشكل أساسي لتسجيل الدخول إلى المتاجر الإلكترونية والأنظمة الأساسية الأخرى ، حيث يتطلب منك التحقق من البريد الإلكتروني نسخ ولصق كلمة المرور لمرة واحدة يدويًا ، عادةً ما يكون التحقق من الرسائل القصيرة تلقائيًا ويسجل دخولك بسرعة. ولكنه يعني أيضًا أن رقم هاتفك أصبح الآن بين يدي الشركة ، والذي يمكنهم استخدامه لإرسال رسائل ترويجية إليك على واتساب.