سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات، أحد أفضل الهواتف الذكية لعام 2022، حيث يقدم جوال iPhone 14 Pro Max العديد من المزايا الجديدة لعشاق هواتف آيفون، وهو النسخة الأعلى من حيث السعر والأداء والمواصفات بشكل عام ضمن تشكيلة آبل الجديدة "آيفون 14"، وفيما يلي سنستعرض سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات.

سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات

يتميز جوال آيفون 14 برو ماكس، بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، ولديها وحدة تحكم جديدة تدعم معدلات تحديث منخفضة تصل إلى 1 هرتز حتي 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.

وزودت آبل جوال آيفون 14 برو ماكس، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، توفر صورا أكثر وضوحا بمزيد من التفاصيل وتحسن لقطات الماكرو، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات

ومن حيث الأداء، يتم تشغيل جوال آيفون 14 برو ماكس بواسطة معالج آبل الأحدث A16 Bionic، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويدعم جوال آيفون 14 برو ماكس، شريحة الاتصال المدمجة eSim، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح تنشيط باقة الاتصال الخلوية من شركة الاتصالات دون الحاجة لإضافة شريحة SIM فعلية، إلى جانب دعم الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، حيث سيتصل الجهاز في غصون 15 ثانية لإرسال الرسائل عبر القمر الصناعي إذا تواجد الجهاز في أماكان تفتقر إلى تغطية شبكات التجوال.

سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات

سعر جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر

يتوفر جوال آيفون 14 برو ماكس في مصر مقابل سعر حوالي 54600 جنيه مصري للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

سعر آيفون 14 برو ماكس في السعودية

يبلغ سعر جوال آيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية حوالي 5199 ريال، للنسخة بسعة 256 جيجابايت.

سعر جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات

يتوفر جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات مقابل سعر حوالي 4699 درهم أماراتي للطراز بسعة 256 جيجابايت.