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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع بداية 2023.. أوبو تمنح هذه الهواتف تحديث أندرويد 13 عالميا

هواتف أوبو
هواتف أوبو

نشرت شركة أوبو Oppo جدولها الزمني لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة ColorOS 13، لإصداراتها العالمية لتحديث الموديلات الحالية إلى أندرويد 13، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة أوبو عن جدول إطلاق ColorOS 13 العالمي للربع الأول من عام 2023، هو مشابه للجدول الزمني الخاص بالهواتف الذكية التي سيتم تحديثها في الصين، كما يحتوي على توقيت أكثر دقة لبعض الدول.

 

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ووفقا لخطة أوبو، ستستغرق عملية التحديث وقتا، على سبيل المثال، بدأت شركة Oppo في تحديث هواتف Find X5 وسلسلة Find X3 الأقدم في شهر ديسمبر المنصرم، ولكن لا يزال طرح التحديث مستمرا، كما حصل العديد من المستخدمين في بعض الأسواق على تحديث واجهة المستخدم ColorOS 13، والبعض الآخر لا يزال ينتظر التحديث.


وتتضمن خطة أوبو للربع الأول من 2023، أيضا تحديث عدة طرازات من سلسلة رينو من بينها: طرز Reno 8 و Reno 7 و Reno 6 وحتى Reno 5 التي تم إطلاقها عام 2020، تلك التي تم إطلاقها باستخدام ColorOS 11، بالإضافة إلى ذلك، تنتظر سلسلة هواتف F و K و A تحديث البرنامج الجديد.

وبعض الهواتف تنتقل من الإصدار التجريبي إلى الإصدار الثابت، ولا تزال هواتف Oppo Find X2 و X2 Pro ضمن التحديث التجريبي لواجهة المستخدم الجديدة التي حصلت عليه في شهر ديسمبر الماضي، ولكن بدءا من 13 يناير، ستحصل هذه الهواتف في بعض المناطق على الإصدار المستقر المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ولا تزال إصدارات أوبو X2 و X2 Pro في مرحلة الاختبار التجريبية حاليا.

وفيما يلي نستعرض قائمة بجميع الهواتف التي ستحصل على الإصدار المستقر من واجهة المستخدم ColorOS 13 في يناير الجاري:

Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Lite
Oppo Find X3 Pro
Oppo Find X3 Neo
Oppo Find X3 Lite
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8
Oppo Rano 7 Pro 5G
Oppo Reno 7 5G
Oppo Reno 7
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo Reno 6 Pro 5G
Oppo Reno 6 5G
Oppo Reno Z 5G
Oppo Reno 5 Pro 5G
Oppo Reno 5 Pro+ 5G
Oppo Reno 5 5G
Oppo Reno 5 Z
Oppo S21 Pro 5G
Oppo F21 Pro
Oppo F19 Pro+ 5G
Oppo K10 5G
Oppo K10
Oppo A96
Oppo A77 5G
Oppo A76
Oppo A74 5G

من 13 يناير:

Oppo Find X2 Pro في الهند، إندونيسيا
Oppo Find X2 في الهند، إندونيسيا

من 14 يناير

Oppo Reno 8 في اندونيسيا
Oppo F21s Pro في الهند

أوبو أندرويد 13 ColorOS 13 إطلاق ColorOS 13 OPPO Oppo Reno 8

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