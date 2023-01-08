شباب ورياضة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن إدارة الأزمات بمركز شباب ناصر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الاداره العامه للشباب بالمديرية بالتنسيق مع الاداره المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بتنظيم دورة تدريبية عن إدارة الأزمات والكوارث لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب ناصر التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق وذلك علي مدار يومين وبمشاركة 30 شاب وفتاه من أعضاء نادي التطوع بمركز الشباب لتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع الأزمات ورفع الوعي المجتمعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الكابتن محمد بنداري مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة بتقديم محاضرات للمشاركين تناولت التعريف بالأزمة والكوارث وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها والتعامل معها بالإضافة الي تعريفهم بطرق تشكيل فريق إدارة الازمة وعرض بعض الصعوبات التي تواجههم وأهم المقومات اللازمة لإدارة الازمات والكوارث وذلك لايجاد مناخ من التنافس لدي المشاركين وتبادل المعارف والمهارات فيما بينهم.