مواجهة نارية محتملة .. قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023، وذلك قبل انطلاق مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي.

ويتقدم فريق مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية مما يعد قريب من التأهل للدور الرابع في البطولة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:.

بريستون نورث إيند ضد توتنهام

ساوثهامبتون × بلاكبول

ريكسهام ضد شيفيلد يونايتد

إبسويتش تاون ضد بيرنلي

مانشستر يونايتد ضد ريدينج

الفائز من مباراة لوتن ضد ويجان ضد جريمسبي

ديربي كاونتي ضد وست هام

ستوك سيتي ضد الفائز من مباراة أستون فيلا ضد ستينفج

بلاكبيرن روفرز ضد الفائز من مباراة فورست جرين روفرز ضد برمنجهام سيتي

ويسل ضد ليستر سيتي

شيفيلد وينزداي ضد فليتوود

الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضد الفائز من مباراة أوكسفورد ضد أرسنال

الفائز من مباراة بريستول سيتي ضد سوانزي سيتي ضد الفائز من مباراة تشيسترفيلد ضد وست بروميتش ألبيون

برايتون ضد الفائز من مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

فولهام ضد سندرلاند

الفائز من مباراة بورهام وود ضد أكرينجتون ضد الفائز من مباراة كارديف سيتي ضد ليدز يونايتد