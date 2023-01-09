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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 سيارات اقتصادية جديدة في السوق المصري.. الأفخم في الكويت .. 5 سيارات موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أرخص سيارة فرنسية في الكويت موديل 2023 .. صور

استطاعت السيارة رينو سيمبول 2023 أن تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا داخل السوق الكويتي، والتي تحمل العلامة التجارية الفرنسية، حيث تقدم عبر تصميم هندسي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الاخرى.

 

5 سيارات اقتصادية جديدة في السوق المصري .. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من السيارات الجديدة والمنوعة، سواء كانت من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية ايضا وعنصر التصميم، ولكن يبقى عامل السعر نقطة مهمة في اركان شراء سيارة جديدة بسعر اقتصادي.

 

مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 الجديدة

استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق، والطرازات المتنوعة التي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والتقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

 

سعر ستروين C4 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

عززت العلامة التجارية الفرنسية ستروين من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023 ومنها السيارة الرياضية C4، والتي تقدم في مصر بسعر يبدأ من 659.900 جنيه للفئة الاولى FEEL.

 

لمحبي البيك أب .. سعر سيارة "GMC" SIERRA HD DENALI 2023 في قطر |صور

تشهر شركة GMC بتقديم العددي من الطرازات القوية والمتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، سواء من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة البيك اب ذات الالطلالة الرياضية ايضا، وعلى رأسها السيارة SIERRA HD DENALI موديل 2023.

 

الأفخم في الكويت .. 5 سيارات موديل 2023 بينها بنتلي ورولز رويس |صور

يتمتع السوق الكويتي للسيارات بالعديد من موديلات 2023، ومنها فئة السيارات الفارهة، والتي تحمل الكثير من التقنيات المميزة، إلى جانب التصميم الداخلي الذي يتسم بالفخامة، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية الخاطفة للانظار.

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