أخبار السيارات.. 5 سيارات اقتصادية جديدة في السوق المصري.. الأفخم في الكويت .. 5 سيارات موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

استطاعت السيارة رينو سيمبول 2023 أن تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا داخل السوق الكويتي، والتي تحمل العلامة التجارية الفرنسية، حيث تقدم عبر تصميم هندسي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الاخرى.

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من السيارات الجديدة والمنوعة، سواء كانت من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية ايضا وعنصر التصميم، ولكن يبقى عامل السعر نقطة مهمة في اركان شراء سيارة جديدة بسعر اقتصادي.

استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق، والطرازات المتنوعة التي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والتقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

عززت العلامة التجارية الفرنسية ستروين من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023 ومنها السيارة الرياضية C4، والتي تقدم في مصر بسعر يبدأ من 659.900 جنيه للفئة الاولى FEEL.

تشهر شركة GMC بتقديم العددي من الطرازات القوية والمتنوعة داخل الاسواق العالمية والعربية، سواء من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة البيك اب ذات الالطلالة الرياضية ايضا، وعلى رأسها السيارة SIERRA HD DENALI موديل 2023.

يتمتع السوق الكويتي للسيارات بالعديد من موديلات 2023، ومنها فئة السيارات الفارهة، والتي تحمل الكثير من التقنيات المميزة، إلى جانب التصميم الداخلي الذي يتسم بالفخامة، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية الخاطفة للانظار.