هل تقرر تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية اليوم بسبب الأمطار؟| تفاصيل

نفت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صدور أي قرار بـ تعطيل الدراسة واغلاق المدارس في القليوبية اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 بسبب الأمطار .



فلوقف كل ما يقال بشأن تعطيل الدراسة واغلاق المدارس في القليوبية اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 ، قالت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : غدا انتظام العملية التعليمية في مدارس محافظة القليوبية ، ولا يوجد أي نية لتأجيلها



جدير بالذكر أنه وبالرجوع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام 2023 اليوم الاثنين بسبب الامطار ، أفاد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن كل محافظ في محافظته مسئولا عن تقييم الوضع عنده واتخاذ القرار المناسب وفقا لحالة الطقس في كل محافظة .

وقال المسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تقرر إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام 2023 اليوم بسبب الامطار وتترك الأمر للمحافظين ، لان امتحانات نصف العام 2023 يتولى تنظيمها و جداولها المحافظين ومديريات التربية والتعليم ، أما الوزارة فتتولى مسئولية امتحانات الثانوية العامة 2023 و امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التي يتم عقدها مركزيا بشكل موحد على مستوى الجمهورية

وناشد المصدر جميع الطلاب واولياء الامور بإلتزام الهدوء ، حيث لن يتم اغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام 2023 اليوم بسبب الأمطار في أي محافظة في مصر ، إلا بقرار رسمي يتم اعلانه من المحافظ في بيان رسمي بجميع وسائل الاعلام بعيدا عن “منشورات السوشيال ميديا مجهولة المصدر”

أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد اليوم

وتشهد حالة الطقس غدا الاثنين، أمطار غزيرة تصل لحد السيول على عدة مناطق بالبلاد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم ، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60%تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم ، أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

إلى جانب ذلك يشهد الطقس أيضا نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات