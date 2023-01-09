التعليم تكشف موعد تطبيق مبادرة إحياء المسرح المدرسي.. فيديو

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أهداف مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية" بالتعاون مع "المتحدة" للخدمات الإعلامية.

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"،: "المبادرة تهدف لتعزيز الأنشطة بالمدارس وهي آلية منظمة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها في المجال المسرحي والثقافة بشكل عام".

وأضاف: "سيتم رعاية المواهب الموجودة بين التلاميذ فى المدارس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة".

وأشار إلى أن اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كانت توجيهات من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية، وبناء على ذلك جاءت رؤية الوزير لتطبيق استراتيجية وتم الإعلان عنها منذ بداية العام الدراسي والمتعلقة بيوم الأنشطة.



وأوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "سيتم تطبيق مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس بداية من الفصل الدراسي الثاني".