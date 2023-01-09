ملحم زين يكشف مفاجأة صادمة في وفاة نجل جورج وسوف

عبّر الفنان ملحم زين، عن حزنه الشديد لوفاة وديع، نجل الفنان جورج وسوف، متمنياً أن تبرد ناره، كما أكد أن الوفاه حدثت نتيجة خطأ طبي.

وقال الفنان ملحم زين، في تصريحات لبرنامج MBCTrending: "الوفاة حدثت فجأة وبخطأ طبي وهذا الأبشع .. يجب أن يحاسب من ارتكب هذا الخطأ الكبير وأن يعاقب بالحبس، إذا كان هذا الشيء يبرد قلب أبو وديع".

يذكر أن نعت الفنانة أصالة، الفنان جورج وسوف عقب وفاة ابنه وديع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تغريدة لها: “الله يرحم والدتك ويرحم الخلوق صاحب السمعه الطيبه وديع اللي الناس كلها بتدعي له وبتترخّم عليه الله يرحم اللي سبقونا ويرحم قلب الحي من الحزن الصّعب ويارب الله يصبّر قلب هالإنسان الكبير المجروح جرح كبير ⁧‫#جورج_وسوف‬⁩”.

وانهار الفنان جورج وسوف في البكاء اثناء توديعه لنجله الراحل وديع جورج وسوف .

وقام جورج وسوف بتقبيل نعش ابنه قبل دفنه ؛ في الوقت الذي قام باللطم على وجه وراسه من صدمة الفراق.