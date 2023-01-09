قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية: طرحنا مبادرة لدعم صغار المزارعين

قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية فى الهيئة القبطية الإنجيلية، إن مبادرة أزرع هي مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الأساس فيها عن طريق وجود كيان مثل التحالف الوطني الذى وفر لنا بيئة مناسبة كمنظمات مجتمع مدني والتنسيق والتعزيز المتبادل بين أعضاء التحالف جمعهم على طاولة واحدة من أجل العمل معا.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس السيسي: “نستفيد من مجموع الخبرات لكل المنظمات واستثمارها لصالح العاام”، موضحة أن الأهم فى التحالف هو أن يكون هناك فرصة لتكبير الاحلام و وزيادة سقف القدرات.

وتابعت أنه فى أكتوبر 2022 طرحت الهيئة القبطية الإنجيلية وهي عضو من أعضاء التحالف الوطني، مبادرة لدعم صغار المزارعين وربطهم بالأسواق الأكثر ربحية، وقامت بطرح فكرة التعاون فى ملف الزراعة.