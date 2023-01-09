فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تقدم حفلا مجانيا في قصر ثقافة الغوري

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، حفلا فنيًا مجانيًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، وذلك يوم الثلاثاء 10 يناير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه.