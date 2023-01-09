عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تقدم حفلا مجانيا في قصر ثقافة الغوري

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، حفلا فنيًا مجانيًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، وذلك يوم الثلاثاء 10 يناير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

txt

الليلة.. مناقشة كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" ببيت المعمار

txt

السد العالي في ذكراه.. البنك الدولي رفض تمويله وأقرضه السوفيتي 100 مليون دولار

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه.

قصر ثقافة الغورى فرقة الغوري قصور الثقافة بيت السناري مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

قصوا شعرها وقتلوا كلبها.. فتاة أكتوبر أفشت علاقتها الآثمة بحبيبها فانتقم منها

الصور الأولى للحظة القبض على مثيري الشغب في البرازيل .. شاهد

جائزة زايد للأخوة الإنسانية| بابا الفاتيكان : ضرورة حماية حقوق النساء والأطفال

شوبير يكشف موعد انتقال مروان عطية إلى الأهلي رسميا

المقصد السياحي المصري ضمن أفضل خمسة وجهات الأكثر إقبالاً خلال عام 2023

بعد انتشار هذه الصورة.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو عقب انتقاله إلى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

اتغيرت 180 درجة.. شاهد| ياسمين عز بملابس المدرسة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

خلي بالك.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

فيديو

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

سرقوا الهدوم .. أول تحرك برلماني ضد أبليكيشن مكوجى | فيديوجراف

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ