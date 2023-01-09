نشرة أخبار العالم.. إيران تنفي تعيين سفير جديد لـ طالبان في طهران.. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ بكاليفورنيا بسبب الطقس السيئ.. روسيا تكشف أحدث انتصاراتها في أوكرانيا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إيران تنفي تعيين سفير جديد لـ طالبان في طهران

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ما تردد عن قيام حكومة حركة طالبان الأفغانية بتعيين سفير جديد لها في طهران، مشيرا إلى إنه لم يطرأ أي تطور في هذا الصدد.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين: "لم تطرأ أي تطورات في هذا الصدد حتى الآن، ولا تزال السفارة الأفغانية في طهران نشطة كما كانت من قبل، والعلاقات بين أفغانستان والخارجية الإيرانية توطدت ولم تحدث أي تطورات جديدة".

وعلى الرغم من أن كنعاني لم يوضح ما إذا كان قد تم ترشيح سفير من قبل طالبان أم لا، إلا أنه قال: "إذا كان هناك أي نقل للموظفين الدبلوماسيين، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الأطر الدبلوماسية وبناءً على حالة العلاقات".

والأسبوع الماضي، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالنسخة الفارسية، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، أن "وزارة خارجية طالبان عينت فضل محمد حقاني، رئيسا للسفارة الأفغانية في إيران".

و قال مصدر أفغاني في حديثه لموقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، الثلاثاء الماضي، إن "وزارة خارجية حركة طالبان عينت مؤخرا فضل الله حقاني، رئيسا للسفارة الأفغانية في طهران".

وأضاف المصدر أن "18 دبلوماسيًا من العاملين بالسفارة الأفغانية كتبوا خطابات استقالة جماعية وقالوا إنهم لا يعملون مع جماعة طالبان".

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الاثنين/، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب موجة الطقس السيئ.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم - أن الرئيس بايدن أعلن حالة طوارئ في ولاية كاليفورنيا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الاستجابة الحكومية والقبلية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشتوية المتتالية والقاسية والفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في 8 يناير 2023 ومازالت مستمرة.

ويجيز إجراء بايدن لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، بهدف التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة.. وعلى وجه التحديد، فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير، وفقا لتقديرها، المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ.

الإشارة الأولى وصلت.. الكويت تعلن نجاح أول أقمارها الصناعية في الفضاء



أعلن فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي «كويت سات 1»، اليوم الاثنين، عن وصول الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي الكويتي الأول، بعد وصوله إلى مداره، والتي تثبت أن الأجزاء المختلفة لـ«كويت سات 1»، تعمل بصورة جيدة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

كان القمر الاصطناعي الكويتي الأول تم إطلاقه إلى الفضاء من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عبر صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس».

وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم بجامعة الكويت لالتقاط إشارات «كويت سات 1»، بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.

ويأتي المشروع التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وبفريق كويتي شاب إذ يهدف المشروع إلى بناء قدراتهم في مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية واكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.

كان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بعث الأربعاء الماضي، ببرقية تهنئة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني، أعرب فيها عن خالص التهنئة بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء يوم الثلاثاء الماضي من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

استهداف 89 وحدة مدفعية.. روسيا تكشف أحدث انتصاراتها في أوكرانيا



أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25" و"ميج-29" ومروحية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لسير الأعمال القتالية ليوم الاثنين، إذ أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ألحقت اضرارا بنيران متراكمة ضد نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه بجمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضافت أنه تم تصفية مجموعة تخريب واستطلاع معادية في منطقة خاركوف، وبلغت الخسائر غير القابلة للتعويض للقوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديا، ومركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كراسنوليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية هزيمة بوحدات العدو بمناطق بلدات ستيلماخوفكا ونيفسكويه وجريجوروفكا بجمهورية دونيتسك، ولوزوفايا بمنطقة خاركوف، وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا و3 مدرعات قتالية و3 شاحنات نصف نقل.

ونفذت الوحدات الروسية قصفا ناريا على نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في منطقة بلدة نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية شمال بلدتي بافلوفكا وشيفتشينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ومدرعتي قتال و3 شاحنات نصف نقل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعرضت 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لأوكرانيا في 126 مقاطعة إلى القصف من قبل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية.

وفي مناطق نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولوزوفايا بمنطقة خاركوف، تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سياق القتال المضاد للبطاريات في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطتي رادار AN/TPQ-50 مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

كما تم تدمير مدفعين ذاتيي الدفع من طراز Krab بولندي الصنع، ومدفعين من طراز Akatsia أوكرانيين، ومدفع هاوتزر D-30 بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى ذلك تم إسقاط مروحية من طراز مي-8 بالقرب من بلدة فيروليوبوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

قرار حاسم من فيسبوك ضد من يدعم أو يشيد بأعمال العنف في البرازيل



قالت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، اليوم الإثنين، إنها تزيل المحتوى الذي يدعم أو يشيد بأعمال العنف والنهب التي طالت المباني الحكومية البرازيلية، أمس الأحد، من قبل المتظاهرين المناهضين للديمقراطية.

وحطم عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو نوافذ القصر الرئاسي، وأغرقوا أجزاء من البرلمان برشاشات المياه ونهبوا الغرف في المحكمة العليا في انتفاضة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال متحدث باسم ميتا: "قبل الانتخابات، حددنا البرازيل كموقع مؤقت عالي الخطورة وقمنا بإزالة المحتوى الذي يدعو الناس إلى حمل السلاح أو اقتحام القصر الرئاسي والمباني الفيدرالية الأخرى بالقوة".

وأضاف: "نحن نصنف هذا أيضا على أنه حدث مخالف، مما يعني أننا سنزيل المحتوى الذي يدعم أو يشيد بهذه الإجراءات".

وأكد: "نحن نتابع الموقف بجدية وسنواصل إزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا".

وتولى الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه في الأول من يناير بعد فوزه على بولسونارو في جولة الإعادة في أكتوبر، منتهية بذلك أكثر حكومة يمينية في البرازيل منذ عقود.

ورفض بولسونارو الاعتراف بالهزيمة وزعم بعض المؤيدين أن الانتخابات سُرقت، ولجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل من تويتر وتليجرام وتيك توك ويوتيوب وفيسبوك لتنظيم الاحتجاجات.

وأمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي بحظر المستخدمين الذين ينشرون دعاية مناهضة للديمقراطية. ولم تستجب تليجرام وتيك توك وتويتر ويوتيوب على الفور لطلبات التعليق.

وتم التخطيط لاحتلال المباني الحكومية يوم الأحد لمدة أسبوعين على الأقل من قبل أنصار بولسونارو في مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تليجرام وتويتر، ومع ذلك لم يكن هناك تحرك من قبل قوات الأمن لمنع ما وصفته إحدى المجموعات بـ "الاستيلاء على السلطة من قبل المحتجون.

وأظهرت رسائل اطلعت عليها رويترز على مدار الأسبوع أعضاء في مثل هذه المجموعات ينظمون نقاط لقاء في عدة مدن في أنحاء البلاد، حيث ستغادر الحافلات المستأجرة إلى برازيليا، بقصد شغل المباني العامة.