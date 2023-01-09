عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية

خطاب رسمي
خطاب رسمي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية ، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشأت التعليمية والمدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه نظراً لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات مما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرا الأساليب الوقائية والاحترازية.

 

وعلى جانب آخر .. التزم اليوم الطلاب بالحضور إلى لجان امتحانات نصف العام 2023 بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم مساء أمس على عدم صدور أي قرار بـ تعطيل امتحانات نصف العام 2023 في المدارس اليوم بسبب الأمطار.

 

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المدارس الدارسين  بسنوات النقل والشهادة الإعدادية ، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.


وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة امتحانات نصف العام 2023 عبر تطبيق واتس آب  من خلال  الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916 


وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة بشأن امتحانات نصف العام 2023 فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.


وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر خلال امتحانات نصف العام 2023  وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.

خطاب رسمي
خطاب رسمي
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الإجراءات الاحترازية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

هل الدعاء عند البرق والرعد مستجاب .. وماذا قال الرسول وقت حدوثهما؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

10 مليارات جنيه في مبادرات.. رسائل مهمة للرئيس بمؤتمر التحالف الوطني |فيديو

رسميا .. ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة

التعليم: تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية

استجابة لـ صدى البلد| الداخلية تشن حملات ضد انتشار التوك توك في دقادوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون واحد خارق من مطبخك لحرق دهون البطن في أسابيع قليلة

5 خطوات سحرية تحميك من الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي

بتوجيهات الرئيس.. شاهد| القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

لا تخرجوا من منازلكم.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مشهد غريب.. هل تحول رئيس البرازيل السابق إلى لاجئ؟| فيديوجراف

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ