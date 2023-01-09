التعليم: تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة وعاجلة للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية ، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشأت التعليمية والمدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه نظراً لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات مما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرا الأساليب الوقائية والاحترازية.

وعلى جانب آخر .. التزم اليوم الطلاب بالحضور إلى لجان امتحانات نصف العام 2023 بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم مساء أمس على عدم صدور أي قرار بـ تعطيل امتحانات نصف العام 2023 في المدارس اليوم بسبب الأمطار.

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المدارس الدارسين بسنوات النقل والشهادة الإعدادية ، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.



وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة امتحانات نصف العام 2023 عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916



وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة بشأن امتحانات نصف العام 2023 فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر خلال امتحانات نصف العام 2023 وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.