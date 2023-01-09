تعليم أسوان: لا يوجد شكاوى فى أول أيام امتحانات صفوف النقل

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الأول، حيث شملت جولته لجان امتحانات مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ومجمع هميمى الجبلاوى وبدرية حامد وعلى ناصر التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وكان قد انطلق ماراثون إمتحانات نصف العام الدراسى 2022/2023 اليوم ويستمر حتى الأربعاء 25 يناير الجارى لصفوف النقل طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة .

امتحانات نصف العام

وتأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان من التزام الجميع بالقواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العملية الامتحانية، واطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوافر كافة الأجواء اللازمة، التى تضمن أن يؤدى الطلاب امتحانهم فى سهولة ويسر.

وبحديثه مع الطلاب، أكدوا أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة كما أن الأسئلة من المقرر الدراسى، كما قام عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة داخل الكنترولات، اطمأن خلالها على حسن سير العمل.

يذكر أن تلميذ الصف الرابع أدوا امتحانهم اليوم فى مادة الرياضيات، وأدى تلاميذ الصف الخامس امتحانهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس امتحانهم فى مادة الدراسات الاجتماعية فى حين أدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحانهم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وبعودته إلى ديوان المديرية، تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجواء العمل داخل غرفة العمليات المركزية التى يترأسها، وتواصل كذلك مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم ورود أية شكاوى أو مشكلات .

صفوف النقل

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم يبلغ ٢٠٤آلاف و ٣٥٧ طالبا وطالبة بواقع ١٠٧ آلاف و٩٨٤ تلميذا بالصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي ، و ٥٩ ألفا و١٥ طالبا وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى ، بالإضافة إلى ١٢٨٠ طالبا وطالبة بمدارس التربية الخاصة ، و ٢٥٨٢ دارس ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى، فضلًا عن ٣٣ ألفا و ٤٩٦ طالبا وطالبة بصفوف نقل التعليم الفنى بشعبه (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج) وكذلك (المهنى - الخدمات - العمال) وذلك بمواد مختلفة وفق الجداول المعلنة.

وأضاف وكيل الوزارة بأنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة والتعقيم وفرش اللجان وتجهيز القوائم الامتحانية وتجهيز الكنترولات ، وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.