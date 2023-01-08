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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة أسوان خلال2022.. المرور على2400 منشأة وضبط وإعدام 21طن مواد غذائية فاسدة

جهود إدارة مراقبة
جهود إدارة مراقبة الأغذية بأسوان

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على مدار عام 2022 ، شملت المرور على 2400 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة.

وتابع وكيل صحة أسوان : تم ضبط وإعدام السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحرير 1731 محضر جنحة صحية للمخالفين بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .

وأشار إيهاب حنفى، إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 21 طن و 275 كجم مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، بجانب ضبط وإعدام 6 ألاف و 574 لتر من المواد الغذائية والمشروبات الغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى التوصية بغلق 396 منشأة مخالفة .

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جهود إدارة مراقبة الأغذية بأسوان

وأوضح حنفى ، أنه تم تحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات وعرضها على الجهات المختصة حيث أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

وواصل فرع المجلس القومى للمرأة برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم  30 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 12 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

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ويأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 1476 سيدة وفتاة بقرى الكلح غرب وعمرو بن العاص والرديسية بحرى والكلح شرق والدقاديق بمركز إدفو ، بجانب مدينة كوم أمبو ، وأيضاً قرى سبيل مكى ومنيحة وإقليت وذلك بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى قرى قورته ثانى والعلاقى ووادى خريت بمركز نصر النوبة .

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