عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قسم القلب بطب أسوان يعلن تفاصيل فعاليات مؤتمرها السنوي المقبل

مؤتمر القسطرة التداخلية
مؤتمر القسطرة التداخلية بأسوان

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بأن قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان بالتعاون مع مؤتمر القسطرة التداخلية ، بصدد إقامة المؤتمر السنوي لقسم القلب ، وذلك تحت رعاية جامعة أسوان ، والجمعية المصرية لأمراض القلب والجمعية الفرنسية لأمراض القلب ومستشفى السلام الدول خلال يومي الخميس والجمعة الموافق ١٢ و١٣ يناير٢٠٢٣ م. 

يأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات بين الأطباء، والعمل علي تشجيع السياحة التعليمية بالمحافظة التي تعد من أهم المقاصد السياحية والمشاتي العالمية. 

بيطرى أسوان يواصل أعمال التحصين للثروة الحيوانية بلقاحات الحمى القلاعية والوادى المتصدع

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

 مؤتمر القسطرة التداخلية

الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، أن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث وجود نخبة من أساتذة القلب والأطباء المتميزين، وهذا ينعكس أثره علي الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي ، كما يعمل القسم علي تنظيم العديد من المؤتمرات الطبية والتي يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كلية الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل علي تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، ولمعرفة كل ما هو جديد في أمراض القلب. 

وفى نفس السياق، قال الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة أسوان ورئيس المؤتمر، إنه يشارك بالمؤتمر العديد من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب من مختلف جامعات العالم، الدكتور حسام منصور رئيس مؤتمر القسطرة التداخلية، ورئيس المؤتمر .

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

لمسة وفاء لمحافظ أسوان لتهنئته بحصوله على جائزة التميز العربى

جهود جامعة أسوان

وأشار رمضان غالب، إلى أنه سوق يسبق المؤتمر ورشة عمل يترأسها البروفيسور الألماني ديباك جان ، والتي يتم خلالها عمل تدريب على علاج الشرايين التي يبلغ نسبة الانسداد بها ١٠٠٪ والتي يوجد بها انسداد كلي، وتهدف ورشة العمل الي التعرف علي كيفية عمل توسيع وتركيب دعامات بدل عمل جراحة قلب مفتوح. 

فيما ذكر الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن مقر ورشة العمل سيكون بمستشفى الباطنة الجديدة بأسوان، والتي تم افتتاحها مؤخرا ، وذلك يوم الأربعاء القادم والتي تبدأ فعاليتها من الساعة ٩ صباحا حتي نهاية اليوم، على أن تستكمل أعمال ورشة العمل يوم الخميس حتى الساعة ٢ ظهرًا.

يأتي ذلك بحضور أطباء القلب والباطنة العامة بمحافظات مصر وجنوب الصعيد ، وضيوف المؤتمر المشاركين من مختلف الجامعات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

بيطرى أسوان يواصل أعمال التحصين للثروة الحيوانية بلقاحات الحمى القلاعية والوادى المتصدع

ترشيحاتنا

بطل مصري رفض التجنيس وحصل على جوائز بطولة الشطرنج بأمريكا.. اعرف الحكاية

هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

رضوى الشربيني تثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

تسليم وحدات مشروع «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية .. 15 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم نصف العام يرفع شعار "للضحك فقط".. بيومى فؤاد ينافس رامز جلال وجروب الماميز فيلم نسائى لايت

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

فيديو

أسعار الذهب بجميع أعيرته اليوم.. واستقرار الدولار |تغطية خاصة

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

«كان نفسي أبقى أم».. عنبر تنهار من البكاء مع ياسمين عز |فيديوجراف

رقص وزغاريد في جنازة ابن جورج وسوف.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ