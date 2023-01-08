قسم القلب بطب أسوان يعلن تفاصيل فعاليات مؤتمرها السنوي المقبل

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بأن قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان بالتعاون مع مؤتمر القسطرة التداخلية ، بصدد إقامة المؤتمر السنوي لقسم القلب ، وذلك تحت رعاية جامعة أسوان ، والجمعية المصرية لأمراض القلب والجمعية الفرنسية لأمراض القلب ومستشفى السلام الدول خلال يومي الخميس والجمعة الموافق ١٢ و١٣ يناير٢٠٢٣ م.

يأتي ذلك في إطار تبادل الخبرات بين الأطباء، والعمل علي تشجيع السياحة التعليمية بالمحافظة التي تعد من أهم المقاصد السياحية والمشاتي العالمية.

مؤتمر القسطرة التداخلية

الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، أن قسم القلب والأوعية الدموية يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث وجود نخبة من أساتذة القلب والأطباء المتميزين، وهذا ينعكس أثره علي الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي ، كما يعمل القسم علي تنظيم العديد من المؤتمرات الطبية والتي يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كلية الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل علي تبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، ولمعرفة كل ما هو جديد في أمراض القلب.

وفى نفس السياق، قال الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب والأوعية الدموية كلية طب جامعة أسوان ورئيس المؤتمر، إنه يشارك بالمؤتمر العديد من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب من مختلف جامعات العالم، الدكتور حسام منصور رئيس مؤتمر القسطرة التداخلية، ورئيس المؤتمر .

جهود جامعة أسوان

وأشار رمضان غالب، إلى أنه سوق يسبق المؤتمر ورشة عمل يترأسها البروفيسور الألماني ديباك جان ، والتي يتم خلالها عمل تدريب على علاج الشرايين التي يبلغ نسبة الانسداد بها ١٠٠٪ والتي يوجد بها انسداد كلي، وتهدف ورشة العمل الي التعرف علي كيفية عمل توسيع وتركيب دعامات بدل عمل جراحة قلب مفتوح.

فيما ذكر الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن مقر ورشة العمل سيكون بمستشفى الباطنة الجديدة بأسوان، والتي تم افتتاحها مؤخرا ، وذلك يوم الأربعاء القادم والتي تبدأ فعاليتها من الساعة ٩ صباحا حتي نهاية اليوم، على أن تستكمل أعمال ورشة العمل يوم الخميس حتى الساعة ٢ ظهرًا.

يأتي ذلك بحضور أطباء القلب والباطنة العامة بمحافظات مصر وجنوب الصعيد ، وضيوف المؤتمر المشاركين من مختلف الجامعات .