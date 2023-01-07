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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار الثقافي الإيطالي يزور أسوان تمهيدا لإقامة المؤتمر العلمي نهاية يناير الجاري

المستشار الثقافي
المستشار الثقافي الايطالى يزور أسوان

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق المستشار الثقافى الإيطالى بالقاهرة ديفيد سكلمانى، والوفد المرافق له؛ وذلك لإعداد وتنظيم لقاء تمهيدي يجمع بين وفود من الجامعات الإيطالية وجامعات القاهرة، والاسكندرية، والأقصر، وأسوان، والتي ستشارك في المؤتمر الموسع الذي سيعقد بالأقصر يوم ٣٠يناير الجاري، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين الجامعات الايطالية وعدد من الجامعات المصرية، والعمل علي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون المشترك  بين الجانبين في التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الإهتمام المشترك. 

ومن جانبه أكد الدكتور ديفيد سكلمانى المستشار الثقافي الايطالي علي عمق العلاقات المصرية الإيطالية في مختلف المجالات حيث يتم العمل من خلال الجانب الأكاديمي علي المشاركة في البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والدارسين بالجامعات المصرية والجامعات الايطالية. والحفاظ علي التراث. 

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مقاصد سياحية

وأشار المستشار الثقافي الإيطالي إلى أنه جاءت زيارته لأسوان ، والتي تعد من أهم المقاصد السياحية والمشاتي عالمياً وذلك تمهيداً لانعقاد المؤتمر العلمي الذي يقام يوم  ٣٠ يناير الجاري ٢٠٢٣ بمدينة الأقصر بمشاركة العديد من جامعات جنوب الصعيد والذي تنظمه السفارة الإيطالية بالقاهرة في مدينة الأقصر بالتعاون مع عدد من الجامعات.

ووجه المستشار الثقافي الإيطالي الدعوة لدكتور أحمد غلاب للمشاركة بالمؤتمر ، كما قام  ديفيد سكلمانى والوفد المرافق بجولة سياحية داخل مدينة أسوان لتعرف علي أهم المقاصد السياحية منها معبد فيلة ومتحف النيل وزيارة لمدينة ابوسمبل السياحية.

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أنشطة جامعية

وكان قد انعقد بجامعة أسوان اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث للمرة الثانية  بجامعة أسوان وذلك برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لوضع الخطة البحثية للجامعة لعام 2028/2023 م حيث ناقشت الجامعة وضع الخطة البحثية بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واحتياجات سوق العمل والخطة الاستراتيجية للجامعة وتم تشكيل اللجنة من السادة مستشارى قطاع الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات المختلفة. 

 وأكد الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث بأنه يأتي انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والتى تم تشكيلها بناء على اقتراحه واعتماداها من الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بقرار رقم ( 933) الصادر بتاريخ 28/9/2022م.

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