وسط إجراءات أمنية.. كنائس أسوان تشهد قداس ليلة عيد الميلاد المجيد

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي أسقف المدينة المحبة للمسيح أسوان و توابعها صلوات القداس الإلهي لليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسوان، مع لفيف من الآباء الكهنة الموقرين بالكاتدرائية وسط بهجة لا توصف من شعب الكنيسة .

وكان قد توافد الأخوة الأقباط على الكنائس للمشاركة في أداء صلاة قداس عيد الميلاد ، وانتشرت حول الكنائس الخدمات الأمنية، وتم تأمين المداخل بالبوابات الإلكترونية.

قداس ليلة عيد الميلاد

وشهدت الكنائس المختلفة هذا التوافد، ومنها العذراء مريم بإدفو والعذراء مريم بدراو وماري جرجس بكوم أمبو وكنيسة ميخائيل رئيس الملائكة بمدينة أسوان، كما شهد عدد من الكنائس قيام الأطفال بتوزيع الحلوى على الخدمات التأمينية المتواجدة بمحيطها .

هذا فيما تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود المبذولة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان بإشراف المهندس هشام الجمل رئيس مجلس الإدارة حيث تحرص الجمعية دائماً على تفعيل دورها المجتمعى بالمشاركة والمساهمة الجادة لدعم الجهود التنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار ملحمة التكاتف والتلاحم التى تشهدها محافظة أسوان بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

جهود متنوعة

ومن جانبه كشف حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية عن إنطلاق أعمال إنشاء خزان الصرف الصحى الخاص بوحدة الغسيل الكلوى بقرية بنبان ودعمًا للقطاع الصحى بقرى غرب النيل بمركز دراو ، وذلك فى إطار دور الجمعية الفعال والتنموى للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى أن الجمعية كانت قد قامت بشراء 7 أجهزة غسيل كلوى ، ووحدة المعالجة ، بجانب 8 تكييفات ، بالإضافة إلى أدوات كهربائية مختلفة ، وتسليمها لوحدة الغسيل الكلوى التى قام محافظ أسوان بإفتتاحها خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأوضح حسام سلطان بأن الجمعية تدرس المساهمة فى توفير إحتياجات جديدة للقطاع الصحى ببنبان ، والتى من المتوقع تنفيذها فور إعتماد الخطة خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الصحة بأسوان ، مشيراً إلى إستمرار جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان فى دورها الرائد نحو دعم وتنمية المجتمع المحلى .