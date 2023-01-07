عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللواء أشرف عطية يحصل على جائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربى

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

حصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربي ، وفاز بجائزة التميز الحكومي العربى ، ليكون شخصية العام 2023.

 

جائزة التميز العربى 

قال اللواء أشرف عطية في تصريحات خاصة بأن جائزة التميز الحكومى العربى تعد فخراً للمصريين كافة ، فهى ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية نظراً لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة مما جعل من أسوان قاطرة لتنمية الصعيد بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم كافة أوجه الدعم والمؤازرة لخطط التنمية والإستثمار لزهرة الجنوب .

وأكد أشرف عطية على أن ما شهدته محافظة أسوان على مدار الـ3 سنوات الماضية يجسد ملحمة وطنية بمساندة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض أسوان ، والتى من أهمها أكبر مدينة شمية ببنبان ، ومدينة أسوان الجديدة ، بالإضافة إلى أنه جارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ستكون نقطة إنطلاق تجارية وإستثمارية وسياحية نحو إفريقيا .

ووجه محافظ أسوان الشكر لمجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظراً لجهودها فى تنظيم هذه المسابقة للتميز الحكومى مما يعزز الإرتقاء بالنظام الإدارى فى الدول العربية وتبادل الخبرات ودعم أعمال التنمية التى تتم بمختلف للدول العربية

1100جنيه للطن.. زراعة أسوان: موسم توريد القصب مبشر بالخير

أبو الغيط يسلم محافظ أسوان جائزة التميز الحكومي العربي

نماذج مشرفة

 فاز محافظ أسوان بهذه الجائزة خلال مسابقة التميز الحكومى العربى ، والتى تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى حيث سلم الجائزة للمحافظ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ومحمد بن عبد الله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتى ، ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وعدد من المحافظين ، علاوة على السفير ناصر القطحانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبى الدول العربية بالجامعة .

وجاء تكريم محافظ أسوان وحصوله على جائزة التميز العربى تقديراً لجهوده المتميزة فى قيادة العمل العام بمحافظة أسوان برؤية مستقبلية وأفكار خارج الصندوق مما ساهم فى تنفيذ مشروعات عديدة في قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس ، وأيضاً إطلاق يد أكثر من 12 مشروع متعثر منذ 14 عام ، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى ، والمحاور التنموية والكبارى والطرق ، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى فى إطار خطة الدولة المصرية لتتبوأ مكانتها كقاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية ومشتى سياحى عالمى وواجة لتنمية الصعيد .

وأكد السفير ناصر القطحانى على أن جائزة التميز الحكومى العربى من أهم الخدمات التى تقدمها المنظمة للدول العربية، مستعرضاً أنواع وأهداف الجوائز التى تقدمها المنظمة وأهميتها من حيث نشر ثقافة الجودة والتنمية بالمؤسسات الحكومية بما يحقق الأداء الأفضل فى البلدان العربية ، وأشار ناصر القطحانى إلى أن معايير إختيار أفضل محافظ كانت أهمها الإنجازات التى حققها المحافظ خلال فترة توليه المنصب ، قائلاً : أننا نقدر ونثمن جهود محافظ أسوان والتى كان محل إشادة من القائمين على الجائزة .

مقدماً التهنئة للمحافظ ، وتمنى له التوفيق ومزيد من النجاح للمحافظة ، وقد أكد ناصر القحطانى على تقديم كافة الدعم والتعاون مع المحافظة بما يساهم فى تحقيق التنمية وإيجاد مزيد من فرص العمل بالمحافظة ودعم خطط التقدم والإزدهار بأسوان ، والجدير بالذكر بأن جائزة التميز الحكومى العربى تعتبر منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسى فى الدول العربية حيث تحفز على إعتماده نهجاً رائداً فى الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والإستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة .

وخلقت الجائزة فكراً قيادياً إيجابياً يسعى إلى تبنى التميز فى الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولى مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية ، الأمر الذى يساعد على تحقيق الأداء المتميز ، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها ، وحفزت الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر فى أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين وإستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابى على المجتمع .

ووفرت الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة فى المنطقة العربية وبما يدعم إستفادة الجميع منها ، ولا شك أن إحتفاء الجائزة بالجهود الحكومية المتميزة فى الدول العربية وإبراز وتقدير الجهود المتميزة للجهات الحكومية سيسهم فى الإرتقاء بأداء العمل الحكومى وتحسين جودة الحياة فى المنطقة العربية ، وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومى العربى الساعى إلى تحديث العمل المؤسسى والإرتقاء بجودته ، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات فى صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربى .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

قطع العلاقات| قرار عاجل من أبها ضد الأهلي بشأن ميكيسوني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ترشيحاتنا

أفضل 20 دعاء لمن عليه امتحان.. تساعده على المذاكرة والحفظ بسرعة

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

سكان عمارة السكة الحديد ببني سويف: عايزين يطفشونا واحنا مسنين وأصحاب إعاقات

طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

اللواء أشرف عطية يحصل على جائزة أفضل محافظ على مستوى العالم العربى

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يترأس وفدا لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

بشعر مكشوف.. ظهور امرأة متبرجة أمام الكعبة يثير الجدل| ومفاجأة صادمة

مش بيلحق يزعل .. إمام عاشور يحتفل بخطوبته | شاهد

تمثال إله نوبي في السودان..آثار أفريقيا في مأزق ولا تجد من يكتشفها

فيديو

فى أحدث ظهور.. شريهان تحضتن ممثل شاب على خشبة المسرح I فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ