مهيب عبد الهادى: مكافحة المنشطات هتروح لفتوح وعبد الله جمعة البيت

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على آخر تطورات أزمة لاعبى الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة مع مجلس إدارة نادى الزمالك .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" مسئول بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات : لا نعلن موعد تواجدنا فى أى مكان للحصول على العينات .. وقد نفاجأ ثنائى الزمالك فى البيت ".

في سياق متصل، قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".



وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".



وأتم مرتضى منصور، تصريحاته بقوله: "سأجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق واللاعبين المحششين خارج النادي".