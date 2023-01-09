تيجانا يحل أزمة فتوح ورئيس نادي الزمالك

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وجود انفراجة في أزمة اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى اتصالا من إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض لعقد جلسة مساء اليوم مع مرتضى منصور رئيس النادي لتقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.