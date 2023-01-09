عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تيجانا يحل أزمة فتوح ورئيس نادي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وجود انفراجة في أزمة اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى اتصالا من إسماعيل يوسف المدرب العام للأبيض لعقد جلسة مساء اليوم مع مرتضى منصور رئيس النادي لتقريب وجهات النظر.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الأخيرة في أعقاب تصريحات رئيس النادي بعد مباراة الداخلية ضد فتوح وعبد الله جمعة.  

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على السفر غدا الثلاثاء إلى الإسكندرية  للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غدا الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.

ويستعد  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

اشتروا بسرعة.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 |شاهد

ترشيحاتنا

باقى 5 أيام| خطوات الحجز الإلكترونى للحصول على شقة بمقدم 60 ألف

المنتخب العراقي يهزم السعودية 2-0 في "خليجي 25"

مصر الجميلة.. شهادة ميلاد طفلة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

تراجع ملحوظ .. انخفاض نسبة الأمية في مصر لـ 24.2%

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

إطلالة كاجول.. سارة سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ