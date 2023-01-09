رأفت يقود الأهلي للفوز علي المقاصة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ خارج ملعبه على مصر المقاصة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، بالمدينة الرياضية في دمو بالفيوم، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.

جاءت ثنائية الفوز للأهلي عن طريق البديل محمد رأفت لاعب فريق مواليد ٢٠٠٥، الذي شارك في مباراة اليوم مع فريق مواليد ٢٠٠٣.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: أحمد طعيمة - أحمد داوود - ميدو أسامة - يوسف شريف - عبد الله زيدان.

الهجوم: محمد زعلوك - أحمد أشرف.

وشارك ميدو نبيل بدلًا من أحمد داوود، ومحمد رأفت بدلًا من ميدو أسامة، وإسلام عبد الله بدلًا من طعيمة، وعمر عبد الحميد بدلًا من عبد الجواد عبد الرحمن، وسعد محمد بدلًا من عبد الله زيدان.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٣٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ - ١، وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١ - صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢ - صفر، مسجلًا ٣١ هدفًا مقابل ١٢ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.