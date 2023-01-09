نقابة "يونايت" في بريطاني: محادثات وزير الصحة لإنهاء الإضرابات فرصة ضائعة

قال المفاوض الممثل لإحدى النقابات العمالية في بريطانيا، إن المحادثات التي عقدت اليوم الاثنين، مع وزير الصحة بهدف حل مشكلة إضرابات العاملين في قطاع الخدمة الصحية الوطنية لم تسر على ما يرام، ووصفها بـــ"الفرصة الضائعة".

والتقى وزير الصحة البريطاني بقادة نقابة الصحة لإجراء محادثات بشأن زيادة الأجور، كما اجتمع وزراء حكوميون أيضا بقادة نقابات التعليم والسكك الحديدية للحيلولة دون قيام العاملين في تلك القطاعات بالمزيد من الإضرابات.

وأضاف أوناي كساب ممثل نقابة "يونايت" العمالية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن الحكومة ترغب فقط في الحديث عن الإنتاجية، وأن إضراب عمال الإسعاف المزمع في 23 يناير الجاري سيمضي قدما.

وفي سياق متصل، أوضحت نقابة "جي إم بي" التي تمثل عمال خدمات الإسعاف أنه لم يتم تقديم أي عروض مالية أوأي شيء ملموس بشأن الأجور للسنة المالية المُقبلة التي تبدأ في شهر أبريل القادم.

فيما رأى ممثلون نقابيون آخرون أن الاجتماع أكثر إيجابية، حيث قالت سارة جورتون من نقابة "يونيسون" إنه تم إحراز تقدم، إلا إنه على الرغم من ذلك فليس هناك تعهدات ملموسة وستمضى الإضرابات المخطط لها قدما.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد قال - في وقت سابق اليوم قبيل الاجتماع - إن إجراء محادثات بين الحكومة والنقابات العمالية يعد تطورا إيجابيا، لكن أيه اتفاقات بشأن الأجور يجب أن تكون "مقبولة التكلفة"، في ظل تزايد الإضرابات التي تهز البلد وشملت الممرضين وشبكات السكك الحديد وقطاعات أخرى مهمة.