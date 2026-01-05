9 فبراير استئناف المتهمين بقضية الفعل الفاضح أعلى المحور

حددت المحكمة المختصة جلسة 9 فبراير المقبل لنظر معارضة المتهمين بقضية فيديو الفعل الفاضح على طريق المحور على الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة، أحكاما متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، وذلك بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، وتصويرهم من قبل شخص مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وتضمن منطوق الحكم: براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.

حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ.

حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة وإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم أحمد ع، وس. م، وشهد ر، وح ا، ك س لأنهم في تاريخ 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، المتهمون من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه كريم س، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وكان من شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وكذا تكدير الأمن والسلم العامين.