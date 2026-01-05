قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

9 فبراير استئناف المتهمين بقضية الفعل الفاضح أعلى المحور

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

حددت المحكمة المختصة جلسة 9 فبراير المقبل لنظر معارضة المتهمين بقضية فيديو الفعل الفاضح على طريق المحور على الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة، أحكاما متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، وذلك بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، وتصويرهم من قبل شخص مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وتضمن منطوق الحكم: براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.

حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ.

حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة وإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم أحمد ع، وس. م، وشهد ر، وح ا، ك س لأنهم في تاريخ 2 أكتوبر 2025 بدائرة قسم مركز كرداسة، المتهمون من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه كريم س، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وكان من شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وكذا تكدير الأمن والسلم العامين.

الفعل الفاضح أعلى المحور قضية الفعل الفاضح أعلى المحور محكمة جنح شمال الجيزة

