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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى يوجه الشكر للقوات المسلحة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للقوات المسلحة، معقبا: "كل التحية لجيش مصر العظيم".

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بتوجيهات الرئيس.. شاهد| القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

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أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات.. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القوات المسلحة تواصل تخفيف الأعباء المعيشية وتقوم بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمحافظات بتوجيهات الرئيس السيسي".

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الإقتصادية.

وتابع: "تم الدفع بإسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع لمختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية".

وأكمل: "يتم طرح السلع بنصف الثمن وبأعلى جودة موجودة"، مضيفا: "الحصص الغذائية تتضمن خضراوات وفاكهة ولحوم وغيرها من المواد الأساسية".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المسلحة جيش مصر لقوات المسلحة

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