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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جواهر تطرح أحدث أغانيها معطلكش على يوتيوب

جواهر
جواهر

طرحت المطربة جواهر أحدث أغانيها التى تحمل اسم "معطلكش" على يوتيوب من كلمات محمد زاهرن وألحان محمد التونسي وتوزيع مصطفي ميسي.

 

وطرحت مؤخرًا المطربة جواهر أحداث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "هبروكولو" من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، مهندس صوت أحمد جودة.

من ناحية أخرى  تنوى المطربة جواهر خلال الفترة المقبلة تصوير ديو جديد مع المطرب الأسوانى محمود شرقاوى بعنوان"5 كلمات"، كلمات سيد الأسوانى، وألحان شرقاوى، وتوزيع كريم عادل.

وعاشت المطربة جواهر نشاطا فنيا خلال الفترة الماضية، حيث أحيت أكثر من حفل غنائى فى أسوان وقدمت من خلاله عددا من الأغانى المعروفة خلال مشوارها الفنى من أشهرها "على الكورنيش" و"والله بحبك موت ياحمادة" وغيرها، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات خارج مصر بعد نجاحها مؤخرا في إحياء حفلات في أمريكا ودبى وفرنسا.

جواهر معطلكش يوتيوب

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