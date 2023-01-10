مسؤول عسكري أمريكي: واشنطن لا ترى دليلاً على استعداد بيلاروسيا للانتشار بأوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على استعداد القوات البيلاروسية للانتشار في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية عن المسؤول الأمريكي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إن هذا التنبؤ يأتي بالتزامن مع استمرار إجراء القوات الروسية والبيلاروسية تدريباتٍ مشتركة معاً.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت في بيان يوم الخميس الماضي عن عزمها إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، لافتة في حديثها إلى ما وصفته بـ "ارتفاع وتيرة هذه المناورات مع موسكو".

