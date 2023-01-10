قيام الليل للزواج بمن تحب.. 4 أدعية من القرآن تعجل سعادتك

يعد الزواج من أهم الأرزاق الدنيوية، التي يسعى إليها الإنسان سواء كان شابًا أو فتاة، ومن هنا تنبع أهمية قيام الليل للزواج بمن تحب ، حيث إنها ليست فقط تخص رزق الزواج ولكنها كذلك تحقق حلم ورجاء ذلك المحب ، لذا ينبغي معرفة فضل قيام الليل للزواج بمن تحب ، هل يتحقق به مرادك ويتفق النصيب مع هواك ؟ خاصة وأن قيام الليل من الوصايا النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما أن كل أمر الإنسان بيد الله عز وجل ومن ثم هو تعالى من بيده سعادتك وقيام الليل هو أفضل وسيلة للزواج بمن تحب.

قيام الليل للزواج بمن تحب

ورد في قيام الليل للزواج بمن تحب أنه أحد الطرق السريعة والفعالة ، التي تعجل لك بالفرح، حيث جاء في فضل قيام الليل للزواج بمن تحب أن قيام الليل من أفضل الطاعات والعبادات التي يحبها الله تعالى وتقرب العبد من ربه، لذا يستحب الدعاء في قيام الليل كما أنه من الأدعية المستجاب، وذلك لأنه وقت التجلي والنزول الإلهي كل ليلة ومن ثم استجابة الدعاء ، والذي قد يكون من بعض آيات القرآن الكريم كما ورد في سورة مريم عندما دعا سيدنا زكريا ربه وقال : " ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين " ، وهذا الدعاء يصلح كـ دعاء تيسير الزواج .

دعاء قيام الليل للزواج بمن تحب

يقول بعض العلماء أن دعاء سيدنا زكريا - عليه السلام- " ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين " يعد من أفضل صيغ دعاء قيام الليل للزواج بمن تحب ، فمن أراد الزواج فليواظب عليه ويكرره في السجود أثناء الصلاة وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل . وهناك صيغ أخرى لـ دعاء قيام الليل للزواج بمن تحب منها: