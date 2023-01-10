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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاوز مياه يا واد.. انطلاق موسم كسر وعصير القصب بالأقصر... فيديو

صدى البلد

"ياقصب يا قصب القصب عاوز مياه يا واد " وسط فرح المزارعين وتبادل الغناء بين بعضهم البعض  انطلق موسم حصاد القصب بالأقصر، والذي يبدأ كل عام من اول يناير حتى منتصف ابريل ، واحتفل مصنع سكر ارمنت بموسم كسر وعصر محصول القصب لعام ٢٠٢٣م

 

وقال المهندس  عبد الفتاح محمود مدير عام المصانع بدأ فى استقبال كميات محصول قصب السكر من المزارعين وذلك عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل  مشيرا بإنه تم زراعة مساحة 36 ألفا و653 فدانا قصب والتى ينتج عنها حصاد مليون و100 ألف طن قصب ينتج منه  123 ألف طن سكر.

وكشف  مدير عام مصنع سكر ارمنت  أن المصنع يضم خطي إنتاج بطاقة 10 آلاف طن في اليوم الواحد وهما خط جوازاكي بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن وخط سكودا بطاقة 4 آلاف طن .

وأكد " عبدالفتاح " على انه تم عمل كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات بالمصنع وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل وإستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

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واضاف بانه تم التنسيق مع ديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات.

وقال محمد عبد الهادى احد مزارعي القصب انهم يستعدون فى اول شهر يناير لكسر القصب وان مدة زراعتة تستغرق 11 شهرا وقبل كسره بشهر يمنع ري المحصول حسب نوعية الأرض، وحتى لا ينخفض المحتوى السكري ويتم الكسر باستخدام آلة حادة، وتجميعه الربط علي بعضها باستخدام العمالة المناسبة، حسب مساحة كل ارض.

 

واوضح" عبد الهادي " ان عملية الكسر تكون من القاعدة وعدم ترك الكعوب في التربة، حتى لا ينخفض إنتاج المحصول ، ثم يتم عملية التقشير الجيد للعيدان وتنظيف العيدان من الطين العالق بها وإزالة القالوح واستخدامه كعلف للحيوانات ، بعدها يتم تجميع القصب  وتحميل تمهيدا لتوريدة للمصنع على عربات النقل البطئ " الكاروه" وايضا قطار الديكوفيل الموجود بالقرية لنقل الى مصنع قصب السكر سواء بمدينة ارمنت او مدينة ادفو

واشار " عبد الهادي " الى أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالي بواقع 290 جنيها ليصل إلي 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضي .

 

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