الكومي: وافقنا على جدولة مديونيات الأندية.. وكلاتنبرج وعد بتطوير التحكيم المصري.. فيديو

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الجمعية العمومية العادية للجبلاية، تأجلت إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني للحضور.

وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عدد الحاضرين للنصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة، لم يكتمل حيث حضر ممثلو 28 ناديًا من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية".

كما أوضح الكومي إن الاتحاد المصري لكرة القدم، منح كتيبا إلى أعضاء الجمعية العمومية يتضمن ميزانية الجبلاية، في السنة المالية من يونيو 2021 حتى يونيو 2022، ووصلت مصروفات المنتخب الأول الى 114 مليون جنيه تقريبا، مشددا إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حصل على كافة مستحقاته بعكس ما يدعي".

وشدد إيهاب الكومي :" اتحاد الكرة وافق على جدولة مديونيات الندية المصرية، مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها الأندية".

وأكمل:" اتحاد الكرة عقد جلسة مع الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري، وقد طالب الحكم الإنجليزي بدعم الجبلاية التي اكدت على ثقتها في قدرته على إحداث التطوير بين قضاة الملاعب".

وتابع :" كلاتنبرج، أكد خلال الجلسة أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، كما وعد خلال الجلسة بتصعيد عدد من الحكام الشباب، وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم".

واختتم قائلا :" اتحاد الكرة لم يصله أى جديد بشأن قضية الجزيري أو محمود كهربا".