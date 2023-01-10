إبراهيم فايق: إيبوكا يقترب من الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن اقتراب النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، من الانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «ايبوكا، يقترب من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وأضاف: «ما يقرب إيبوكا، من الانضمام للزمالك، هي مكالمة هاتفية جمعت مسؤولي الزمالك مع إيبوكا، لبحث إمكاينة ضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية».

وتابع: «سيراميكا كليوباترا، يرغب في الحصول على مليوني دولار، للموافقة على بيع اللاعب في يناير الجاري، والزمالك يسعى لتخفيض المقابل النادي، حيث يرغب في دفع 25 مليون جنيه لحسم التعاقد مع اللاعب».

يُذكر أن الزمالك لم يدعم صفوفه حتى الأن بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.