عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لعدة أيام.. ما السر؟

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

يزور رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل، وستستمر الزيارة لعدة أيام.

وووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يحضر يون سوك يول فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

رئيس كوريا الجنوبية: نسعى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الإمارات تحذر من طقس الأيام المقبلة

وفي سبتمبر الماضي، أعرب رئيس كوريا الجنوبية عن تطلعاته للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى آفاق أرحب على أساس الإنجازات المميزة التي حققتها الدولتان حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون خليفة أحمد المبارك، والذي يزور كوريا الجنوبية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والتقى الرئيس "يون" بالمبعوث الإماراتي الخاص الذي زار كوريا الجنوبية على رأس بعثة التهنئة لحضور مراسم تنصيب "يون" التي أقيمت 10 مايو الماضي.

من جانبه، عبر "المبارك" عن أمله في بناء علاقة استراتيجية جديدة لعقود مقبلة بناء على الثقة المتراكمة، في إشارة إلى مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية التي تمثل رمز التعاون بين الجانبين، وقد فازت كوريا بصفقة لبناء محطة "براكة" للطاقة النووية في عام 2009.

واقترح المبعوث الإماراتي أيضًا على "يون" توسيع سبل التعاون الثنائي وتجسيدها في المجالات الأربعة، بما فيها تطوير مجال الطاقة النووية وأمن الطاقة وتصنيع الأسلحة والتعاون في الاستثمارات.

وقال "يون" إنه يرغب في دعوة رئيس الإمارات "محمد بن زايد آل نهيان" إلى زيارة كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.

وردًا على ذلك، أجاب "المبارك" بأنه يأمل في المضي قدما في بحث تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين، بعد أن تتم زيارة "يون" إلى الإمارات في أسرع وقت ممكن.
 

كوريا الجنوبية محمد بن زايد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة الإمارات العربية الرئيس الكوري رئيس كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي للجماهير قبل مواجهة المصري بالدوري

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

الحقونا البيت بيقع.. كمال مات تحت الأنقاض محتضنا أخواته البنات| لحظات مرعبة

عريس أمس فقيد اليوم.. وفاة شاب يوم الصباحية وزوجته ترقد في العناية المركزة

بسبب الأمطار..هبوط أرضي يبتلع سيارة بالتجمع الأول ..صور

موضوعات متعلقة

أنتوا ازاى حلوين كده |فايا يونان تغازل الجمهور .. شاهد

إقبال كبير على حفل فايا يونان بمسرح الزمالك .. صور

اليوم.. حفل فايا يونان على مسرح الزمالك

غدا.. فايا يونان تحيي حفلا على مسرح الزمالك

غدًا .. أبو الأنوار ضيف حفل ماجنوليا بمسرح الزمالك

تدخل أمريكي.. بماذا نصحت واشنطن أوكرانيا في هجومها المضاد؟

عرض كازينو بديعة على خشبة مسرح الزمالك.. وحفل فايا يونان الجمعة

اعتراف خطير.. زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر الحرب حال توقف الدعم الأمريكي

ترشيحاتنا

تعرف على موعد آخر مباراة للأهلي قبل كأس العالم للأندية

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لعدة أيام.. ما السر؟

فيسبوك تعدل قواعد خطاب الكراهية وتسمح بـ"الموت لخامنئي"

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

فصل راسها واتصور جنبها..القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية|شاهد

هل قضاء الفريضة الفائتة يسقط عقوبتها؟.. علي جمعة: احذر حرمة الوقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

عصائر طبيعية تقوي المناعة وتمنع عدوى نزلات البرد الشديدة

فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ