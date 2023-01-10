رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لعدة أيام.. ما السر؟

يزور رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل، وستستمر الزيارة لعدة أيام.

وووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يلتقي الرئيس الكوري خلال الزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

كما يبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يحضر يون سوك يول فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الدولة وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وفي سبتمبر الماضي، أعرب رئيس كوريا الجنوبية عن تطلعاته للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى آفاق أرحب على أساس الإنجازات المميزة التي حققتها الدولتان حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلدون خليفة أحمد المبارك، والذي يزور كوريا الجنوبية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والتقى الرئيس "يون" بالمبعوث الإماراتي الخاص الذي زار كوريا الجنوبية على رأس بعثة التهنئة لحضور مراسم تنصيب "يون" التي أقيمت 10 مايو الماضي.

من جانبه، عبر "المبارك" عن أمله في بناء علاقة استراتيجية جديدة لعقود مقبلة بناء على الثقة المتراكمة، في إشارة إلى مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية التي تمثل رمز التعاون بين الجانبين، وقد فازت كوريا بصفقة لبناء محطة "براكة" للطاقة النووية في عام 2009.

واقترح المبعوث الإماراتي أيضًا على "يون" توسيع سبل التعاون الثنائي وتجسيدها في المجالات الأربعة، بما فيها تطوير مجال الطاقة النووية وأمن الطاقة وتصنيع الأسلحة والتعاون في الاستثمارات.

وقال "يون" إنه يرغب في دعوة رئيس الإمارات "محمد بن زايد آل نهيان" إلى زيارة كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.

وردًا على ذلك، أجاب "المبارك" بأنه يأمل في المضي قدما في بحث تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الدولتين، بعد أن تتم زيارة "يون" إلى الإمارات في أسرع وقت ممكن.

