حملة تفتيشية على مصنع البوتاجاز بالأقصر لمتابعة انتظام العمل

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، ومدير إدارة التموين بالطود محمود علي حسن دياب، بالمرور علي مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود والشركة المصرية للسلع التموينية فرع الطود للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية الأساسيه والإضافية والتأكد من استلام التجار للسلع التموينية المقررة بالشركة ، ومراقبة الأوزان والتأكد من وجود أرصدة بالمصنع.

واطمئن رئيس مركز ومدينة الطود علي انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية والتأكد من الأوزان القانونية والمرور علي عنابر المحطة الكهربائيه وعنبر طلمبات الإطفاء وعنبر تنكات مياه الاطفاء وعنبر طلمبات الغاز وكمبروسرات الغاز وعنبر ضواغط الهواء .

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار