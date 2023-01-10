عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية على مصنع البوتاجاز بالأقصر لمتابعة انتظام العمل

صدى البلد

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، ومدير إدارة التموين بالطود محمود علي حسن دياب،  بالمرور علي مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود والشركة المصرية للسلع التموينية فرع الطود للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية الأساسيه والإضافية والتأكد من استلام التجار للسلع التموينية المقررة بالشركة ، ومراقبة الأوزان والتأكد من وجود أرصدة بالمصنع.

واطمئن رئيس مركز ومدينة الطود علي انتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية  والتأكد من الأوزان القانونية والمرور علي عنابر المحطة الكهربائيه وعنبر طلمبات الإطفاء وعنبر تنكات مياه الاطفاء وعنبر طلمبات الغاز وكمبروسرات الغاز  وعنبر ضواغط الهواء .

مخزون آمن من السلع التموينية.. تموين الأقصر: السكر بـ10.5 جنيه والزيت بـ25

سكرتير عام الأقصر يعقد اليوم المفتوح للمواطنين

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار

الأقصر السلع التموينية مركز ومدينة الطود مديرية التموين مدينة الطود المخابز البلدية تموين الاقصر وكيل وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء قرار الحجز| عبدالله السعيد يصفع الأهلي

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

قرار عاجل من إدارة الأهلي للجماهير قبل مواجهة المصري بالدوري

الحقونا البيت بيقع.. كمال مات تحت الأنقاض محتضنا أخواته البنات| لحظات مرعبة

ترشيحاتنا

هتندم | مرتضي منصور يوجه رساله شديده لمحمد مصيلحي

مريم حسن عن إشادة الرئيس السيسي بموهبتها: "حلمي اتحقق"|فيديو

شاومينج يعلن بدء موسم تسريب الامتحانات.. ويؤكد: التسليم على «جروب سري»

البرغوث يقترب.. نادي سعودي يخطط لـ صفقة التاريخ مع ميسي | لن تصدق الرقم

خلصت بنسبة 70%.. سيف زاهر يكشف عن صفقة هجومية جديدة فى الأهلي

احترس.. أمور تمنع الخشوع في الصلاة وتضيع ثوابها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ