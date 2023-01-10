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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زهقت من الأرض.. بقرة مشهورة في أمريكا بعد صعودها سطح منزل| فيديو

زهقت من الأرض..بقرة
زهقت من الأرض..بقرة مشهورة في أمريكا بعد صعودها سطح منزل

أصبحت بقرة يطلق عليها اسم "سيم أنجوس، تبلغ من  العمر 6 سنوات، مشهورة بأمريكا  عقب تداول مقطع فيديو لها تتجول بكل رشاقة على سطح منزل صاحبها في بلدة ألتامونت بولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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بقرة مشهورة 

بدأت شهور البقرة التي لم يكن لها اسم معين من قبل عندما عثر برادي فارنسورث على  البقرة الشقية فوق سطح مبنى داخل مزرعة والد زوجته  فقرر أن يُظهر للجميع المشهد المضحك لذلك التقطه بكاميرا هاتفه.

وشارك المزارع أمريكى، 26 عاما لقطات مضحكة للبقرة بعدما تمكنت من شق طريقها إلى سطح مبنى فى مزرعة مالكها لتسير فوقه برشاقة ودون خوف، وفقا لما ذكرته صحيفة"الديلى ميل" البريطانية.

البقرة سيم أنجوس

وأوضح المزارع الأمريكي أنه رأى أبقارا تفعل كل أنواع الأشياء المجنونة، لكنه لم ير قط بقرة على سطح منزل من قبل خاصة أنها كانت تهرول على طول السطح المنحدر قبل أن تنظر نحو الكاميرا وتحاول السير على الجانب الآخر.

 

وأظهر مقطع الفيديو أنه بينما تهرول البقرة على الجانب الآخر، يمكن سماع صوت المزارع يقول "إلى أين هي ذاهبة؟"، ثم يظهر حيث قفزت البقرة على السطح، قبل أن تمشي عبر الحظيرة إلى الجانب الآخر لتظهر من أين نزلت.


ويظهر بعدها وجه المزارع الأمريكي بالكاميرا نحو سقف الحظيرة المغطى بالثلج والذي عليه آثار حوافر، وفى هذه الأثناء حرك  الكاميرا لإظهار حقل مليء بالأبقار، وهم يحدقون به جميعا.

البقرة سيم أنجوس

ولفت المزارع الأمريكي أنه التقطت مقطع الفيديو لأنه  لم يرَ بقرة على السطح من قبل، وأردت عرضها على الجميع، مشيرا: "كان شيئا لا تراه كل يوم، لذا أردت توثيق هذه اللحظات".

واختتم أنه فكر  منذ أن أصبحت البقرة مشهورة أن يجد د لها اسما مناسبا حيث يريد الناس معرفته في التعليقات على الفيديو المضحك.
 

 

بقرة أمريكا سطح منزل ولاية يوتا الولايات المتحدة الامريكية

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