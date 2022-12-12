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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد..فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة..ما الحكاية؟

فيديوهات لسيدة أفريقية
فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة

على طريقة أحد مشاهد فيلم “جاءنا البيان التالي” للنجم محمد هنيدي والنجمة المعتزلة حنان ترك، انتشرت مقاطع فيديوهات غريبة تكشف عن سيدة أفريقية جالسة على الأرض وتظهر لها أقدام بقرة وكذلك ذيل حيوان مما أثار حيرة ودهشة ملايين الأشخاص مما شاهدوا مقاطع الفيديوهات العجيبة عبر تطبيقي “فيسبوك” و “تيك توك”، فما الحكاية؟.

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سيدة بأرجل وذيل بقرة

وثقت مجموعة من مقاطع الفيديوهات التي لم تتعدي مدتها الدقيقة وحققت ملايين المشاهدات جلوس سيدة أفريقية على الأرض ويظهر لها أقدام بقرة وذيل حيوان ويدور من حولها رجل يرجح بأنه “دجال” ويروج لأعماله عبر تطبيق “تيك توك” منذ فترة قصيرة.

فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة
فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة

زعم ناشر فيديوهات السيدة الأصلي ويدعي “كيتا عينفو kitaainfo”إلى أن هذه السيدة ارتكبت الفاحشة مع شخص ما فأصابتها لعنة حولت أقدامها إلى أقدام بقرة وكذلك ظهور ذيل لها، لافتا إلى أن زوج هذه السيدة الأفريقية كان يبكي بالدموع عليها وأنه بإمكانه علاجها خلال أيام بسيطة. 

فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة
فيديوهات لسيدة أفريقية بأرجل وذيل بقرة تثير الجدل والحيرة

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حقيقة الفيديوهات الغريبة 

وكشفت تحليلات لمقطع الفيديو المثير عن حقيقته، منها:الذيل مشدود بخيط”، “الدجال عمل حفرة بعمق ٧٠ سم، والسيدة وقافه وحاطه رجول معيز، وبتلعب الديل برجلها، وايدها سابتها علي الأرض لخداع الجمهور”.. "نسيوا يقفوا عكس اتجاه الشمس لأن الخيال فضح اللى بيحرك الديل من فوق البيت".


“دي أسطورة موجودة في بعض الدول الأفريقية، الست لو خانت جوزها بيتحول الجزء السفلي بتاعها لخروف أو معزة أو بقرة، بس طبعا كله كلام كلام هبل و بيستخفو بعقول الناس”.. "أقدام السيدة مدفونة في الأرض ودي أقدام حيوان فقط، والزيل مربوط بخيط صعب روئيته خدعه مش أكتر".

“وراها هتلاقي حتة صغيره نور، الحته الصغيره نور دي هتلاقي خيال  الايدين  اللي شغاله تحرك الديل، ودي رجل أي حيوان مقطوعة”..“في الظل واحد ماسك حبل صناره وعمال يهز في الديل، اشتغالات طبعا”.. “مطبقة رجليها وايدها التانية بتحرك الذنب”. 

@kitaainfo

Kwanini umfanyie hivi mwenzako jamani 😭😭

♬ original sound - Kitaa Info

 

 

 

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