عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«الإدارية العليا»: تعويض 20 ألف جنيه لمواطن عن إزالة سور منزله

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة العاشرة "موضوع"، برئاسة المستشار محمد ماهـر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظة المنوفية، بأن يؤدى إلى مواطن مبلغًا مقداره 20.000 جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار جراء إزالة سور منزله بالمخالفة للقانون، وببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيها قيمة تكاليف إزالة السور.

وقالت المحكمة إن مديرية الزراعة حررت للطاعن محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقضى فيها من محكمة تلا للجنح المستأنفة بالبراءة، تأسيساً على أن المبنى مقام داخل الحيز العمراني.

وأكدت المحكمة أنها تشككت فيما أثبته محضر الضبط، ثم حررت له ذات الجهة بعد 14 عاما محضر مخالفة نسبت إليه قيامه ببناء سور على أرض زراعية بطول 17 م بدون ترخيص، وقامت بإزالته، وبعد عام حررت له محضر مخالفة آخر نسبت إليه قيامه بالبناء على مساحة 13.5م2 فى نفس المكان وقدم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة تلا الجزئية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير ان هذا الجزء يمثل مع باقي المبني وحدة واحدة ومقام قبل عام 1990.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة تكون قد طبقت قانون الزراعة على مبنى مقام داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون, فيما يخص السور، وفقاً للحكم الجنائي النهائى الصادر من محكمة تلا للجنح المستأنفة بجلسة 8/5/1990 فضلاً عن أن السور والمبنى مقام قبل عام 1990 وفقاً للحكم الصادر من محكمة الجنح وعليه فلم يكن محلاً لتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 فى ذلك الوقت، ويضحي ما قامت به جهة الادارة من إزالة السور مخالفاً للقانون، وهو ما يقوم به ركن الخطأ المرتب لمسؤلية جهة الإدارة فى التعويض.

وأشارت المحكمة إن ما قامت به جهة الإدارة من إزالة بالمخالفة للقانون شكل أضرار مادية تمثلت فى إهدار ما أنفقه الطاعن من أموال فى بناء السور وما أنفقه من أموال فى رفع الدعوى لإلغائه وصولا لحقه، فضلا عن إصابته بضرر نفسي تمثل فى شعوره بالعجز، ويتعين على جهة الادارة تعويض الطاعن، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 20,000 جنيه.

واختتمت المحكمة وعن طلب الطاعن ببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيه قيمة تكاليف الإزالة التى تطالبه بها جهة الإدارة.

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة محافظة المنوفية المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

ميدو يكشف رد فعل مرتضى منصور على تعاقد الأهلي مع مروان عطية

تريند الساعة.. هل انقرض وحيد القرن الأبيض الشمالي؟.. اعرف الحقيقة

موضوعات متعلقة

للسيارات الأجرة.. مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح

اللواء عمرو عادل: البنية المعلوماتية مشروع قومي تكلف أكثر من مليار جنيه

لدفعة 2019 .. مجلس الدولة يحدد شروط حضور مراسم حلف اليمين

تصل لـ الدائرى .. لماذا تم غلق الطريق السياحى؟

تغيبت 5 أيام.. محاكمة المتهمة بقتل طفل 5 سنوات

650 ألف جنيه.. رفض سداد مديونية المزارع السمكية للبحوث الزراعية

بيع أدوية بالجدول.. الكشف عن تفاصيل قضية غسل أموال بـ25 مليون جنيه

رفضت إعطائه أموال.. قاتل زوجته فى الزاوية الحمراء أمام الجنايات

ترشيحاتنا

حرارة منخفضة وسحب رعدية.. تحذيرات من طقس السعودية اليوم

الجزائر: ضبط شخصين بحوزتهما 1000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2023

فيديو افتتاح السيل يثير جدلًا في السعودية.. والأرصاد ترد: تصرف خطير

تلميذ يطلق النار على معلمته في مدرسة ابتدائية بضواحي واشنطن |شاهد

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوستن بتلر يتغزل في سلمى حايك بحفل جولدن جلوب | صور

احذر الإفراط في شرب المياه المعدنية.. لهذه الأسباب

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ