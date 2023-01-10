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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر يصدر كتاب يوثق تجربة "التنسيقية"

كتاب يوثق تجربة التنسيقية
كتاب يوثق تجربة التنسيقية

صدر حديثاً كتاب بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .. دراسة في النشأة والتطور"، عن دار المعارف، للدكتور حازم عمر، مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ قنا.

ويناقش الكتاب مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.

كما يعرض الكتاب طبيعة التفاعلات داخل الأحزاب السياسية وبين بعضها البعض في الفترة السابقة على نشأة التنسيقية بهدف فهم العوامل والمناخ السياسي الذي أدى إلى نشأتها، إضافة إلى ذلك يرسم الكتاب موقع التنسيقية على خريطة هيئات المشاركة السياسية كالأحزاب والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية، ويعرض دورها في التفاعل مع قضايا المجتمع من خلال تنظيم الحوارات المجتمعية والصالونات السياسية، وجلسات الحوار الوطني.

ويوضح مؤلف الكتاب أن القضية الرئيسية في السياسة هي التوصل لاتفاقات حول القضايا المهمة داخل المجتمع والتي تشغل اهتمام المواطنين، باعتبارها الضمانة الفعلية لاستمرار قيم الديمقراطية وترتيباتها السياسية، والعكس، فعندما يغيب التوافق تصبح الممارسة السياسية غير مستقرة وتتراجع قيم الديمقراطية وبالتبعية يغيب التوافق حول القضايا الرئيسية في المجتمع.

وتأسيساً على هذا، يرى المؤلف أن نموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقق نجاحاً في السعي لإقامة توافق بين الجماعة السياسية حول القضايا الوطنية التي تشغل اهتمام القطاع العريض من المواطنين، وذلك عبر الحوارات المجتمعية والصالونات السياسية على نحو أسهم في إقامة حالة من التناغم تشبه ما يمكن تسميته بالأغلبية المتراضية.

وأشار الكتاب إلى أن التنسيقية حرصت على الحفاظ على سلوكها وممارساتها السياسية، وهو ما انعكس على تصرفات ممثليها داخل المجالس النيابية وحالة التناغم التي اتسموا بها أثناء مناقشة مشروعات القوانين والقضايا والموضوعات في الجلسات العامة، على الرغم من اختلاف توجهاتهم السياسية، وهو ما دفع بعض الكتاب والباحثين في دراسة تطور الأداء التشريعي لأعضاء التنسيقية داخل المجالس النيابية وتفسير حالة الانضباط والتماسك الداخلي في ضوء تنوع وتعدد التوجهات الفكرية لأعضائها.

جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب يعمل مدرساً للعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2012م، وحصل على درجة الدكتوراة في ذات الكلية عام 2022م، نشرت له العديد من البحوث والدراسات في المجلات المصرية والإقليمية، وصدرت له بعض المؤلفات من أحدثها "الأمن القومي العربي في القرن الحادي والعشرين: مصادر التهديد وسبل الحماية" الصادر عام 2018، و"الانشقاقات الحزبية ومستقبل الديمقراطية في مصر" الصادر عام 2017.

الاحزاب تنسيقية شباب الاحزاب دار المعارف المجالس النيابية مشروعات القوانين جامعة السويس

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