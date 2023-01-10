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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استهدفت 1363سيدة وفتاة

قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 27 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان عدد 27 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت 1363 سيدة ورجل وشاب داخل 13 من قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

من جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إلى أن جلسات الدوار تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية ، كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن برنامج جلسات الدوار يتناول العديد من المناقشات والرد على الأسئلة والاستفسارات لرفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء ، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة .

 

حياة كريمة

 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى .

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجحت إدارة مراقبة الأغذية فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على مدار عام 2022 شملت المرور على 2400 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتحرير 1731 محضر جنحة صحية للمخالفين بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية .

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وأشار إيهاب حنفى إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 21 طن و 275 كجم مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، بجانب ضبط وإعدام 6 ألاف و 574 لتر من المواد الغذائية والمشروبات الغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى التوصية بغلق 396 منشأة مخالفة .

وتابع حنفى أنه تم تحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات وعرضها على الجهات المختصة حيث أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى .

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