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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 7.6 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 شهور

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 60.6 % خلال الفترة من يوليو -سبتمبر 2022 على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن  قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يوليو -سبتمبر 2022 بلغ نحو 7.6 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو -سبتمبر 2021، بنمو 60.6%.

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وأظهر احدث تقرير  صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 686 الف عميل خلال يوليو -سبتمبر 2022 مقارنة 335.8 الف عميل خلال نفس الفترة فى العام الماضي الماضي بارتفاع 104.2%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 31.8% خلال شهري يوليو -سبتمبر 2022، وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 28.4%،ثم سلع معمرة  ب 8.3%،ثم الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 5.70%،يليها الموبايل بنسبة 4.5%.

وتأتى الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات4.3%،فى المرتبة السادسة ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة فى المرتبة السابعة ب 3.6%، وجاءت فى المرتبة الثامنة التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.6% ، واحتلت خدمات النوادى الرياضية و قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها المراتب الأخيرة.

وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار و التشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار 


ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.


وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.

الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي هيئة الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية الأجهزة الكهربائية

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