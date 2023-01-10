بكلمات مؤثرة.. علي جمعة ينعى نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

نعى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رحيل المغفور له بإذن الله خالد عبد الباسط عبد الصمد نجل القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي وافته المنية صباح أمس الاثنين.

وتوجه علي جمعة بخالص العزاء للأسرة الكريمة وصادق الدعاء لله رب العالمين أن يرحم الفقيد رحمةً واسعةً، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشارك في العزاء الذي يقام اليوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ممثلو عموم قراء مصر، يتقدمهم الشيخ محمد حشاد نقيب محفظي وقراء مصر، وأعضاء مجلس النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة .

وقدم موقع صدى البلد، بثاً مباشراً، لمراسم عزاء المحاسب خالد عبد الباسط عبد الصمد نجل الشيخ الراحل عبدالباسط عبدالصمد أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، والذي رحل أمس الاثنين، وذلك من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وفي نتيجة غيبوبة سكر

وكشف الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، عن تفاصيل جنازة شقيقه الراحل خالد عبد الباسط عبدالصمد، الذي توفي أمس.

وقال طارق عبد الباسط، لـ صدى البلد، إن جنازة شقيقه الراحل ستكون في مدافن العائلة بالبساتين بجوار والده، مضيفاً أن مراسم العزاء ستكون مساء اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وأشار الشيخ طارق عبد الباسط إلى أن شقيقه الراحل، كان يعاني من تعب خلال الأيام الماضية، وتوفي نتيجة غيبوبة سكر.

نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

ونعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، أمس، وفاة نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبدالصمد، والذي رحل عن عالمنا صباح الإثنين.

وقالت النقابة في بيانٍ لها: نتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهم فضيلة اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبدالصمد، وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، فى وفاة أخيهم الأستاذ خالد عبد الباسط عبدالصمد.

وتابعت النقابة: نسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان - في جنة الخلد إن شاء الله - فلنصبر ولنحتسب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا منا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.