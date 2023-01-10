بث مباشر.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023

ينطلق بعد قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، Golden Globes في نسخته الـ 80 بلوس أنجلوس، ومن المقرر أن يبدأ النجوم في التوافد على السجادة الرمادية، قبل بدء الحفل في تمام الثانية صباحا.

ومن المقرر أن يذاع حفل جولدن جلوب Golden Globes على الهواء مباشرة على قناة Dubai one بعد قليل، ويمكنكم مشاهدته من هنا.

تأمل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أن يمنحها النجوم والنجمات فرصة أخرى لتصحيح الأمور، بعد اتهامها العام الماضي بالعنصرية، وتجاهل التنوع في أعضائها، واختياراتها للأعمال المرشحة لجوائز جولدن جلوب.

شهدت جوائز جولدن جلوب عامين مثيران للجدل، أدت لإعلان الرابطة مجموعة من الإصلاحات لاستعادة ثقة نجوم هوليوود بها، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى تقليص حفل 2022 إلى حدث صغير، وعدم بثه على التلفزيون.

يتصدر فيلمي The Banshees of Inisherin قوائم الترشيحات بثمانية اختيارات، بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

لذا من المتوقع أن يحضر أبطاله حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وعلى رأسهم كولين فاريل، وكيري كوندون، وبريندان جليسون وغيرهم.