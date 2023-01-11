عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى النوبة بأسوان يعبرون عن سعادتهم لما تقدمه لهم الدولة من تعويضات

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى نصر النوبة بأسوان

عبر العديد من أهالى النوبة عن سعادتهم لما تقدمه لهم الدولة من تعويضات متنوعة ومتعددة سواء للذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان الأولى والثانية، أو من بناء السد العالى

وقال نصر الدين من أبناء النوبة بأنه كان هناك تسهيلات قدمتها لنا الدولة والحكومة منذ عام 2019 بشأن تعويضنا ، مشيراً إلى أنه تم فتح لجان تلقى الرغبات لنا بحيث كان هناك اختيار لنا فى التعويض إما الحصول على وحدة سكنية أو تعويض نقدى 225 ألف جنيه، وأنا والورثة معى اخذنا التعويض النقدى، وكانت إجراءات سهلة دون تعقيد. 

محافظ أسوان: مشروع لإنشاء قرية سياحية بيئية باستثمارات 100 مليون جنيه

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية قورته ثانى بنصر النوبة

تعويضات متنوعة 

هذا فيما أوضح شريف أحمد بأن الدولة لم تقصر معنا، وكان هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويضنا سواء لمن له مسكن فى فترة التهجير أو من له أرض أو من له أرض ومسكن، وقامت الدولة بإجراءات كتير لتعويضنا واعطت لنا حرية الاختيار فى أخذ التعويض المناسب لمن يحق له التعويض. 

كما أضاف مصطفى نصر بأن التعويضات الخاصة بأهالى النوبة تجرى وتتم بشكل كويس، وجيد، حيث أن أجهزة الدولة حددت لجان متخصصة نزلت عندنا، وتم على سبيل المثال حصر المستحقين لتمليك أراضيهم ممن تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان الأولى والثانية، وتسير الإجراءات على قدم وساق إعطائنا حقوقنا. 

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

تعليم أسوان: لا يوجد شكاوى فى أول أيام امتحانات صفوف النقل

مشروعات حياة كريمة 

وفى نفس السياق أشار الكثير من أبناء مركز نصر النوبة إلى أنهم يتقدمون بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه على إدارج مركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما أثلج صدورنا حيث أن المبادرة دخلت فى القرى لتحويلها لنماذج مشرفة، وأصبحت قرى جميلة، وخاصة فى ظل توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية بها، والارتقاء بجودة الحياة. 

وأوضح العديد من أهالى مركز نصر النوبة بأنه قد أصبح فى القرى المختلفة مجمع للخدمات، ومجمع زراعى وصناعى، وتم تطوير وتجميل الوحدات الصحية والمدارس والطرق وغيرها الكثير والكثير، فشكراً لكل من قام على تنفيذ هذه المشروعات الكثيرة التى وصلت لـ 265 مشروع خدمى بتكلفة تجاوزت الـ 3.5 مليار جنيه.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان النوبة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد فشل الزمالك التعاقد مع هذا اللاعب

رسميا.. الأهلي يتمم ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي

الأهلي يجهز لمفاجآة جديدة في صفقة «يعقوبو».. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية قورته ثانى بنصر النوبة

ترشيحاتنا

آنا دي أرماس وسيلينا جوميز ومارجو روبي.. نجمات هوليوود يتألقن بحفل جولدن جلوب|شاهد

رئيس الشيشان يكشف عدد المقاتلين المشاركين في الحرب الأوكرانية

الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان «التعاون إلاسلامي» حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

إطلالة مختلفة.. جيسيكا تشاستين ترتدي كمامة بـ«الترتر» في حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

بوجاتي تحطم الأرقام القياسية في عام 2022 | صور

رمضان السيد: مروان عطية مكسب للأهلي.. وقادر على منافسة لاعبي الوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول وبدون حرمان.. رجيم خارق يخلصك من الكرش للأبد

ماذا يحدث عند وضع بيض السمان على الشعر

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

مواهب شبابية وصحفيون يتوافدون على السجادة الرمادية لحفل جولدن جلوب |شاهد

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ