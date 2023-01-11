أهالى النوبة بأسوان يعبرون عن سعادتهم لما تقدمه لهم الدولة من تعويضات

عبر العديد من أهالى النوبة عن سعادتهم لما تقدمه لهم الدولة من تعويضات متنوعة ومتعددة سواء للذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان الأولى والثانية، أو من بناء السد العالى.

وقال نصر الدين من أبناء النوبة بأنه كان هناك تسهيلات قدمتها لنا الدولة والحكومة منذ عام 2019 بشأن تعويضنا ، مشيراً إلى أنه تم فتح لجان تلقى الرغبات لنا بحيث كان هناك اختيار لنا فى التعويض إما الحصول على وحدة سكنية أو تعويض نقدى 225 ألف جنيه، وأنا والورثة معى اخذنا التعويض النقدى، وكانت إجراءات سهلة دون تعقيد.

تعويضات متنوعة

هذا فيما أوضح شريف أحمد بأن الدولة لم تقصر معنا، وكان هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويضنا سواء لمن له مسكن فى فترة التهجير أو من له أرض أو من له أرض ومسكن، وقامت الدولة بإجراءات كتير لتعويضنا واعطت لنا حرية الاختيار فى أخذ التعويض المناسب لمن يحق له التعويض.

كما أضاف مصطفى نصر بأن التعويضات الخاصة بأهالى النوبة تجرى وتتم بشكل كويس، وجيد، حيث أن أجهزة الدولة حددت لجان متخصصة نزلت عندنا، وتم على سبيل المثال حصر المستحقين لتمليك أراضيهم ممن تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان الأولى والثانية، وتسير الإجراءات على قدم وساق إعطائنا حقوقنا.

مشروعات حياة كريمة

وفى نفس السياق أشار الكثير من أبناء مركز نصر النوبة إلى أنهم يتقدمون بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه على إدارج مركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما أثلج صدورنا حيث أن المبادرة دخلت فى القرى لتحويلها لنماذج مشرفة، وأصبحت قرى جميلة، وخاصة فى ظل توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية بها، والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح العديد من أهالى مركز نصر النوبة بأنه قد أصبح فى القرى المختلفة مجمع للخدمات، ومجمع زراعى وصناعى، وتم تطوير وتجميل الوحدات الصحية والمدارس والطرق وغيرها الكثير والكثير، فشكراً لكل من قام على تنفيذ هذه المشروعات الكثيرة التى وصلت لـ 265 مشروع خدمى بتكلفة تجاوزت الـ 3.5 مليار جنيه.