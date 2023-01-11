لو ماسنجر مش شغال.. قم بهذه الإجراءات أولا

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger في بعض الأحيان مشكلات متعلقة بأداء التطبيق، حيث قد يتعطل التطبيق أو لا يعمل بالشكل المطلوب، ويكون من الصعب البحث فيه أو إرسال واستقبال الرسائل بشكل طبيعي، والتي غالبا ما تكون مشكلة فنية أو مشكلة في الهاتف نفسه.

وبحسب موقع Online Tech Tips فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن بها حل المشكلات الفنية الموجودة في تطبيق ماسنجر Messenger من خلال خطوات بسيطة، نعرض عددا منها فيما يلي :

1. تحقق مما إذا كان اتصال الإنترنت الخاص بك يعمل بشكل طبيعي

وإذا توقف تطبيق ما متصل بالإنترنت مثل ماسنجر عن العمل ، فيجب عليك أولاً التحقق والتأكد من عمل اتصالك بالإنترنت، حيث يمكن أن يتسبب الاتصال غير النشط في عدم قيام التطبيق بإرسال أو استقبال الرسائل، كما يمكنك التحقق من حالة الاتصال عن طريق تشغيل متصفح الويب على هاتفك والوصول إلى أي موقع من اختيارك.



وإذا فشل تحميل الموقع ، فأنت بحاجة إلى إصلاح مشكلة اتصالك، يومكنك محاولة استكشاف مشكلات الإنترنت وإصلاحها بنفسك أو طلب مساعدة من الشركة.

2. تحقق مما إذا كان ماسنجر نفسه يواجه عطلا

من المحتمل أن يواجه ماسنجر انقطاعًا في الخدمة، وفي هذه الحالة ، لا يمكنك إرسال رسائل أو تلقيها من جهات الاتصال الخاصة بك على التطبيق، وتتمثل إحدى طرق التحقق مما إذا كان التطبيق يواجه مشكلات في التوجه إلى صفحة Facebook Messenger على Downdetector ، وسيخبرك هذا الموقع إذا كانت إحدى الخدمات عبر الإنترنت تواجه انقطاعًا.

وإذا كان ماسنجر معطلاً بالفعل ، فلا يمكنك فعل أي شيء سوى انتظار الشركة لإصلاح المشكلات وإعادة الخدمة مرة أخرى.

3. أعد تشغيل هاتفك

ويمكن أن تتسبب الثغرات البسيطة في هاتفك في تعطل التطبيقات، وربما تكون مشكلة ماسنجر التي لا تعمل لديك ناتجة عن خطأ مؤقت في هاتفك، وفي هذه الحالة ، يمكنك إعادة تشغيل هاتفكومعرفة ما إذا كان ذلك يحل المشكلة، وغالبًا ما تؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى إصلاح العديد من المشكلات حيث يتم إعادة تحميل جميع وظائف هاتفك.

4. قم بتحديث تطبيق ماسنجر على هاتفك

وغالبًا ما يحتوي إصدار التطبيق القديم على العديد من المشكلات ، وقد يكون هذا الأمر مع ماسنجر على هاتفك، كما يمكنك إصلاح معظم هذه المشكلات عن طريق تحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار، ويوفر إصدار التطبيق الأحدث إصلاحات للأخطاء بالإضافة إلى تحسينات عامة أخرى ، مما يحسن تجربتك العامة مع التطبيق.

5.تخفيض مساحة تخزين هاتفك

ويتطلب ماسنجر قدرًا معينًا من مساحة التخزين المجانية على هاتفك لتخزين الملفات المؤقتة، وإذا كانت ذاكرة هاتفك تنفد ، فقد يكون هذا هو السبب في أنه لا يمكنك استخدام التطبيق .

وفي هذه الحالة ، يمكنك حذف الملفات غير المرغوب فيها على هاتفك لتحرير مساحة التخزين، كما يمكنك إزالة الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والملفات الأخرى لإفساح المجال لملفات ماسنجر .

يقدم كل من نظامي التشغيل iOS و Android أداة تحليلية للمساحة تخبرك بالعنصر الذي يشغل مساحة التخزين، حيث يمكنك بعد ذلك اختيار العناصر المراد حذفها وإخلاء مساحة التخزين الخاصة بك.