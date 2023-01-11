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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بإطلالة رقيقة وناعمة.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام|شاهد

أسما إبرهيم
أسما إبرهيم

خضعت الإعلامية أسما إبراهيم، لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وخطفت أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة جذابة ترتدي فستانًا قصيراً، باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة بانسيابية مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.

 


وكانت قد أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن تقديم موسم رابع من برنامج حبر سري مع بداية العام الجديد 2023 ، وقالت أسما إنها تعاقدت علي موسم رابع من البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في الثلاثة مواسم الماضية.


وقد حقق برنامج حبر سري الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس من خلال المواسم الثلاثة نجاح غير مسبوق في مصر والدول العربية ، وتصدرت العديد من حلقاته تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.


واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.


وتقدم أسما إبراهيم برنامج حبر سري، في موسمه الثالث، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سري

يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الأول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٩_٢٢٣٥٢٢
فستان جذاب الاحمر الصارخ أسماء إبراهيم برنامج “حبر سرى” اطلالة تخطف الانظار

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