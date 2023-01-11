جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday بإطلالة مفاجئة في حفل جولدن جلوب

حرصت الممثلة الشابة جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday على حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، وهي مرتدية فستان بني اللون، يختلف عن طبيعة شخصيتها في مسلسل نتفليكس الشهير.

وبكل عفوية رفعت جينا أورتيجا فستانها أثناء المرور على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وهي الصور التي لفتت أنظار الجميع على السوشيال ميديا.

Jenna Ortega looking amazing at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/mcZNWcYFjH — jenna ortega daily (@jennadaily_) January 11, 2023

وترشحت جينا أورتيجا لنيل جائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي عن بطولة مسلسل Wednesday وهي أول مرة لها في جولدن جلوب، وفيما يلي قائمة المنافسات لها.

كوينتا برونسون Abbott Elementary

كالي كوكو The Flight Attendant

سيلينا جوميزOnly Murders in the Building

جينا أورتيجا Wednesday

جين سمارت Hacks

تفوق مسلسل Wednesday في قوائم مشاهدات منصة نتفليكس، وأصبح الأكثر متابعة على الإطلاق، متخطيا مسلسل الإثارة والجريمة المثير للجدل Dahmer، بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.

مسلسل Wednesday هو ثالث عمل في تاريخ نتفليكس يحقق أكثر من مليار ساعة مشاهدة خلال شهر واحد، بعد Squid Game والموسم الرابع من Stranger Things.

وحصد مسلسل نتفليكس Wednesday أول ترشيح جولدن جلوب له بعد نجاحه الكبير على المنصة العالمية، وهو ينافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي ضمن قائمة ضمت الأسماء التالية:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building