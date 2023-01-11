جلد لامع.. مي سليم تبهر متابعيها بإطلالة جذابة| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة مرتدية فستان جلد لامع باللون الأسود ووضعت مكياجًا يتناسب مع لون بشرتها، واعتمدت تسريحة شعر الصفيرة، نالت اعجاب متابعيها.







يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.