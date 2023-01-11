روان بن حسين تشارك جمهورها صورة جديدة مع ابنتها "لونا"| شاهد

خطفت المطربة الكويتية روان بن حسين انظار جمهورها ومتابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت روان بن حسين صورة لها مع ابنتها لونا وهما ترتديان نفس الملابس مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وعلقت على الصور قائلة "صديقتي المفضلة"



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 2,6 مليون مشاهدة بعد أقل من 3 شهور على إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.



ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة نجاحات حققتها روان مؤخراً في مجالي الغناء والتمثيل فاستطاعت أن تثبت نفسها وموهبتها وتمكنها في كل المجالات التي خاضتها.



