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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 50%.. تراجع استثمارات قطاع التكنولوجيا بإسرائيل في 2022

إسرائيل
إسرائيل

ذكرت منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" غير الربحية، أمس الثلاثاء، أن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي تراجعت إلى النصف تقريبا عام 2022، ما يعكس تباطؤ الاقتصادي العالمي.

قالت المنظمة التي تتابع الصناعة في إسرائيل، إن القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغ 27 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 15.5 مليار دولار العام الماضي.

وتمثل صناعة التكنولوجيا أكثر من نصف صادرات إسرائيل، وفقا للبيانات الرسمية.

وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى الانكماش الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى إن هذا الاتجاه لا يقتصر على إسرائيل فقط.

وأشارت إلى أن شركات الأمن السيبراني هي الأكثر تضررا من انخفاض التمويل بأكثر من 60% بين عامي 2021 و 2022.

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ووجدت الدراسة أن القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا في الاستثمار بلغ نحو 42%.

في السياق ذاته، قالت المنظمة إن الانخفاض حدث في النصف الأخير من عام 2022 نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن مشاكل سلسلة التوريد وغيرها من القضايا المتعلقة بعواقب الوضع حول أوكرانيا.

إسرائيل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الاقتصادي العالمي تباطؤ الاقتصادي العالمي قطاع التكنولوجيا

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