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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تحتج على تعليق الصين إصدار التأشيرات لمواطنيها

صدى البلد

  احتجت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء على قرار الصين تعليق إصدار التأشيرات للمسافرين اليابانيين، وحثت الدولة على إلغاء الإجراء الذي يُنظر إليه على أنه انتقام من اعتماد طوكيو قيود دخول أكثر صرامة بشأن كورونا.


وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو -خلال مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إنه من المؤسف للغاية أن تقيد الصين إصدار التأشيرات، مضيفًا أن طوكيو احتجت عبر القنوات الدبلوماسية.


وتوقفت الصين عن إصدار تأشيرات جديدة للمسافرين اليابانيين والكوريين الجنوبيين يوم أمس الثلاثاء، بعد أن قالت إنها سترد على الدول التي فرضت قيودًا أكثر صرامة على دخول الزائرين من الصين بسبب فيروس كورونا.


ومنذ أواخر العام الماضي، بدأت اليابان مؤقتًا في تشديد الضوابط الحدودية على المسافرين من البر الرئيسي للصين، وسط موجة من حالات الإصابة المنتشرة بفيروس كورونا والمخاوف من ظهور نوع جديد من الفيروسات هناك.


وبعد أن أعادت بكين فتح حدودها وتخلت عن إجراءات الحجر الصحي يوم الأحد الماضي، عززت طوكيو ضوابطها الحدودية للمسافرين الذين بدأت رحلاتهم من الصين، مما يتطلب إثباتًا لاختبار كورونا سلبيًا يبدأ في نفس اليوم.


ودافع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عن قرار الحكومة، قائلاً إن الإجراءات "خطوات مؤقتة تهدف إلى تجنب التدفق السريع" للمصابين إلى اليابان.


ويعد قرار الصين بتعليق إصدار التأشيرات الجديدة تطورًا مقلقًا لرجال الأعمال والطلاب اليابانيين ،الذين يخططون للدراسة في الصين حيث لم تحدد بكين موعدًا نهائيًا للإجراء.

 

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