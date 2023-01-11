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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زلموكة أوتوماتيك بـ65 ألف جنيه| صور

سيارة مرسيدس بنز
سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985 التي اشتهرت باسم "زلموكه"، والتي نستطيع القول عنها إنها واحدة من السيارات التي تنتمي إلي فئة السيارات السيدان الجيدة، والتي أثبتت كفاءتها و جودتها و لا زالت تعمل إلى يومنا هذا في بلادنا العربية ومنها مصر، بفضل ما تتملكه بنز 190 من مقاييس و أداء ممتاز على الطرقات، واستخدمت مرسيدس كل أنظمة السلامة لديها في هذه السيارة، وبدأ إنتاج مرسيدس 190 في عام 1982 و استمرت إنتاجها حتي عام 1988، وهي سيارة ناجحة بكل المقاييس.

سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

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مواصفات محرك سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

تستمد سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وقامت بقطع مسافة تصل الي 179999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ودهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام،، وتم تغير الثلث الخلفي وتم أثباته بالرخصة.

سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

تمتلك مقصورة سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985علي العديد من التجهيزات منها، كراسي أمامية يمكن أعادة ضبطها بشكل كهربائي، وفرض مقاعد من الجلد، ووسائد هوائية،  وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، ومساحات َإضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي إضافي مثبت بالتابلوه، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي التابلوه، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية للقراءة، وكونسول وسطي أمامي وخلفي.

سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

وتظهر سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، ومصابيح ضاب أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس في مقدمة السيارة أعلي الشبكة الأمامية، وصداد أمامي وخلفي من الكروم، ومرايات جانبية بلون السيارة كهربائية، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وجرائد عريضة تم تثبيتها أسف الأبواب الأربعة الجانبية باللون الرصاصي لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت أيضا شعار شركة مرسيدس علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

سعر سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985

تباع سيارة مرسيدس بنز 190 موديل 1985 بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

مرسيدس بنز 190 بنز 190 موديل 1985 مرسيدس بنز 190 مرسيدس بنز 190 موديل 1985

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